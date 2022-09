Dans la vallée de Chevreuse, 4 000 volontaires recyclent leurs déchets biodégradables

Dans la cuisine de sa maison à Bures-sur-Yvette, Odile est très bien organisée. Une poubelle pour les déchets ménagers, une pour le verre, une pour les cartons et emballages, un petit sceau pour le compost du jardin et la petite nouvelle : une poubelle pour les déchets alimentaires qui ne peuvent pas aller au compost. Si elle et son mari Freddy, conservent précieusement leurs épluchures pour leur jardin, ils utilisent leur nouveau bac pour leurs restes de viande ou les coquilles de fruits de mer…

4 000 volontaires en quelques mois et quelques critiques

"Ces déchets là, avant, ils allaient dans la poubelle noire. Donc _c'est un recyclage très bien, très utile_", glisse Freddy. Seul bémol selon lui, son bac est trop grand pour la faible quantité de déchets alimentaires qu'il jette. Et au bout de quelques jours, mouches et petits vers s'installent au font du bac.

Odile et Freddy sont satisfaits de leur nouveau bac de recyclage de déchets biodégradables. © Radio France - Pierre Frasiak

Une critique partagée par une autre habitante de Bures-sur-Yvette. Dominique s'est portée volontaire à la fin du printemps. Mais aujourd'hui, elle trouve le système pas idéal puisque rapidement les mouches s'installent dans le bac et dans sa maison. "Cela été une catastrophe, lance-t-elle, notamment en été. Avec un ramassage une fois par semaine, _quand vous laissez de la viande au Soleil, vous avez des vers, des asticots, puis après les mouches bleues dans la maison…_". Beaucoup d'autres habitants, volontaires ou non, saluent l'initiative.

Les habitants de résidence pourront eux aussi recycler leurs déchets alimentaires

Le maire de Bures-sur-Yvette, Jean-François Vigier est également président du Siom de la vallée de la Chevreuse. Selon lui, cette nouvelle collecte s'inscrit dans une démarche écologique et vertueuse : "Le fait de trier ses biodéchets dans la cuisine et de les mettre dans un bac spécial, ça veut dire qu'ils vont être collectés et traités spécifiquement par une entreprise que nous avons sélectionné… Elle va porter ses biodéchets dans son usine de traitement. _Ils seront méthanisés et serviront également à faire du compost agricole_".

Jean-François Vigier, le président du Siom, pense à l'installation d'un mini-méthaniseur. © Radio France - Pierre Frasiak

A partir de la fin du mois d'octobre, les résidences volontaires pourront également profiter de ce recyclage des déchets biodégradables. Jusque-là, seuls les habitants de maisons individuelles pouvaient participer. Et l'élu voit plus loin, il souhaite l'installation d'un mini-méthaniseur sur le territoire du Siom dans environ deux ans.