Dans la vallée de l'Orbiel, le combat continue pour dépolluer les anciens sites miniers

C'est une étude inédite dans la vallée de l'Orbiel. Une équipe de chercheurs toulousains et montpelliérains vient de mesurer pour la première fois le bruit de fond géochimique du site minier de Salsigne. Les résultats de leur recherche ont été publiés dans la revue internationale Chemosphere début septembre. Cette étude permet de mesurer la quantité d'éléments chimiques présents naturellement dans un sol.

Désormais, les chercheurs sont capables de dire que la présence d'arsenic est plus forte dans la vallée qu'ailleurs en France. Ainsi, on trouve 44 milligrammes d'arsenic par kg dans les sols de Saligne (avec une marge de + ou - 12), largement au-dessus de la moyenne française. Une exception due aux spécificités géologiques de la Montagne Noire.

Les chercheurs ont maintenant des données de référence pour réaliser des comparaisons et mesurer l'impact de l'activité minière sur les sols. "Si je prends l'exemple de l'arsenic, détaille le professeur Philippe Behra, l'un des auteurs toulousains de l'étude, quand nous arrivons dans la zone des anciennes activités minières, les valeurs peuvent atteindre des niveaux élevés de l'ordre 800 milligrammes par kg. Sans activité humaine, nous aurions dû être entre 40 et 50 mg."

Ce travail n'est qu'une première étape explique le chercheur :"Nous voulons créer une cartographie de la situation au niveau de la vallée." Les chercheurs pourront ainsi étudier l'évolution de la pollution en lien avec les intempéries, comme les crues par exemple, mais aussi la dispersion des poussières contaminées avec le vent. "Et puis nous pourrons mieux évaluer quelles pourraient être les conséquences sur la santé de la population dans la vallée", conclut Philippe Berha. Un vaste programme qui doit se terminer en février 2024.

À Lastours, on s'inquiète toujours de la pollution

Les inondations meurtrières de 2018 ont fait ressurgir ce problème de pollution autour de Salsigne. Comme à Lastours, 165 habitants. Dans ce petit village, les enfants ont été exposés à des niveaux anormalement hauts d'arsenic et de plomb. "La cour avait été inondée, explique le maire de Lastours Max Braille. On l'avait nettoyée et on pensait qu'on avait bien fait le boulot. Surtout, on s'est servi de ce que nous ont transmis les services de l'État qui nous disaient qu'il n'y avait quasiment pas de problème."

Max Brail, le maire de Lastours, aimerait plus de considération de l'État. © Radio France - François Breton

Il faudra attendre six mois et une étude indépendante pour révéler ce scandale. "Je suis toujours en colère, raconte aujourd'hui Max Braille. En colère d'avoir fait confiance à ces services." Pour lui, le Bureau de recherche géologique et minière chargé d'effectuer la dépollution à Salsigne ne fait pas bien les choses. Un sentiment d'abandon partagé par certains habitants. "Lors des inondations en 2018, il y avait en amont une grande montagne d'arsenic, le stockage de Nartau raconte Fabienne. Les associations ont alerté l’État pendant très longtemps et rien n'a été fait."

Robert Montané veille sur son ancien terrain de jeu

À quelques kilomètres en aval de Lastours, Robert Montané n'a jamais quitté le site de la mine. 30 ans passés là-bas, dont une partie à défendre les droits de ses collègues. L'homme a racheté 10 hectares d'anciens terrains miniers. Il s'est installé dans l'ancien laboratoire de la mine, situé dans une vielle ferme.

Derrière chez lui, une colline verdoyante. "Ah non, ce n'est pas naturel ! rigole Robert Montané, c'est le stockage de l'Artus." Y sont stockés des millions de tonnes de terre contenant du cyanure notamment. Pourquoi rester ici, sur cette terre polluée ? "Si je n'étais pas là, il y aurait des petits cons en moto cross et en quad en train de raviner l'ouvrage. Au prochain orage, tout ce qu'il y a dedans par dans la rivière !"

Lui aussi pointe l'incompétence du BRGM. "Ils n'ont quasiment rien fait sur le stockage de Nartau. On attend simplement que ça s'en aille avec les pluies." Alors Robert Montané continue son combat pour que des travaux soient enfin réalisés. "Pour nous c'est pelé, pour nous c'est pelé, répète l'ancien mineur. Ce combat, c'est pour les générations futures."