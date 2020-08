Dans la Vienne, la sécheresse impacte également la réserve naturelle du Pinail

A la réserve du Pinail, dans le Nord-Vienne, on mesure chaque été l'impact de la sécheresse sur la faune et la flore aquatique. Le site abrite en effet plus de 6.000 mares. Chaque espèce est menacée par le réchauffement climatique et le manque d'eau.

Il n'y a pas que la végétation qui souffre de la sécheresse dans le Poitou. La faune aussi subit de plein fouet les affres du manque d'eau. A Vouneuil-sur-Vienne, les agents de la réserve naturelle du Pinail ont pu le constater cette année encore : la sécheresse agit sur les écosystèmes. Sur les 142 hectares du site, on recense plus de 6.000 mares. Ces mares abritent un biotope particulièrement riche : de la faune et de la végétation aquatique ou amphibie. Encore faut-il de l'eau dans ces mares ! Or avec les fortes chaleur, une bonne partie d'entre elles sont en assecs.

Quatre mois d'assecs pour une tourbière

Sur une tourbière, nous avons constaté un phénomène particulièrement inquiétant, explique Kevin Lelarge, conservateur de la réserve. Il s'appuie sur les relevés piézométriques, ces appareils qui permettent de suivre l'évolution du niveau de l'eau.

"En trois ans, on est passé d'une tourbière en eau tout le temps à un assec sur quatre mois."

Sur les 6.021 mares de la réserve, on peut clairement mesurer l'avancée de la sécheresse en observant la flore. Avec le niveau des eaux qui baisse, la végétation amphibie, sorte d'herbe qu'on trouve généralement sur les bords, gagne du terrain. Elle colonise davantage le milieu des mares prenant ainsi la place de la végétation aquatique, nenuphars et potamots baignant dans moins d'eau.

La sécheresse impacte aussi la faune aquatique

A la réserve du Pinail, la sécheresse touche également la faune. Le site abrite 2.500 espèces, végétales et animales. Et certaines ont déjà commencé à migrer à cause du manque d'eau. C'est le cas du triton crêté, souligne Kevin Lelarge. Avec la sécheresse et les fortes chaleurs, il y a moins d'eau dans les mares. Quand il y en a elle est plus chaude et plus acide. Pour certaines espèces, cela devient invivable. "Heureusement, cette espèce endémique du Poitou-Charentes a trouvé refuge dans des mares plus profondes du milieu de la réserve", ponctue le conservateur du Pinail.

Des vidéos pédagogiques pour vous guider

Pour comprendre les mécanismes du réchauffement climatique et l'impact de la sécheresse sur la flore et la faune locale, la réserve naturelle du Pinail a mis en ligne des vidéos pédagogiques. Les mêmes que vous pouvez visionner lorsque vous visitez le site sans guide en flashant les QR codes présents sur les panneaux indicatifs grâce à votre portable.