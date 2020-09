Dans la Vienne une charte pour maîtriser le développement de l'éolien

Le comité départemental de suivi de l' éolien a proposé ce lundi une charte des collectivités et des professionnels de l'éolien pour stopper l'anarchie et harmoniser les projets dans le département de la Vienne.

Une charte de bonne conduite voilà ce que veut mettre en place le département de la Vienne à propos de l'éolien. La charte départementale pour un développement maîtrisé et concerté de l'éolien entend éviter ainsi les situations anarchiques que l'on a pu connaitre par le passé, et prône plus de transparence.

Le Comité Départemental de Suivi de l' Éolien, composé d'élus du département, de l'association des maires mais aussi du syndicat Energie Vienne, vient de se réunir, ce lundi et espère donc changer les pratiques des porteurs de projet en équilibrant les territoires et en encourageant la concertation avant que de nouveaux parcs éoliens sortent de terre.

Alain Pichon, Vice-Président du département de la Vienne veut insuffler une nouvelle dynamique sur les bonnes pratiques:" En tout début de dossier: signature de cette charte avec le développeur, la commune, la communauté de communes voir s'il y a un accord et des délibérations concordantes, puis après les études qui peuvent être assez longues et souvent coûteuses, dans cette charte de bonnes conduites, il y aura ensuite une délibération du conseil communautaire, du conseil municipal s' ils sont toujours d'accord pour aller jusqu'au bout. Ensuite le porteur de projet le déposera en Préfecture, comme d'habitude."

Cette charte n'est pas opposable

Mais en même temps, il s'agit d'une simple charte, rien de plus comme le concède Alain Pichon: "Cette charte n'est pas opposable, elle n'a rien de légal, on souhaite que ce soit opposable d'un point de vue philosophique et étique. Les porteurs de projets éoliens quand ils viendront dans la Vienne sauront que les élus ont réfléchi avec les citoyens, les associations environnementales, avec les porteurs de projets, on met tout le monde autour de la table."

(Concernant les derniers chiffres connus fin 2018) Le département de la Vienne compte 19 parcs éoliens en fonctionnement et 90% de la puissance éolienne de Nouvelle-Aquitaine est implantée sur les 4 départements de l' ex Région Poitou-Charentes. Plus d'1/3 dans les Deux Sèvres et près d' 1/4 dans la Vienne.