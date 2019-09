Dans le bassin de la Douve, on bichonne les cours d'eau

Ces travaux sont indispensables à l'équilibre écologique : préserver la faune, la flore, la qualité de l'eau, limiter l'impact des crues. D'autant qu'il faut se mettre aux normes européennes.

Dans le secteur, ça représente des dizaines de kilomètres de rivages, aujourd'hui souvent laissés à l'abandon par les propriétaires et où les cheptels peuvent faire des dégâts.

La communauté d'agglomération du Cotentin, la CAC a donc pris le relais avec le nettoyage des rives, l'aménagement de passerelles, de clôtures ou de lavoirs

Exemple dans les environs de Rauville-la-Bigot, près des Pieux, traversés par 23 kilomètres de cours d'eau. Le long de l'Asseline, Clovis Le Roy, technicien pour la gestion des milieux aquatiques, a supervisé le travail en partenariat avec les propriétaires, qui prennent ensuite le relais. " On est là pour accompagner les propriétaires et leur montrer la bonne gestion.

Souvent on trouve des parcelles abandonnées, ou alors au contraire "trop" entretenues : par exemple on coupe tous les arbres. Or, ça expose le cours d'eau au soleil, ça réchauffe l'eau et c'est mauvais pour certains poissons par exemple.