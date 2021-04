Dans le Calvados, 48 foyers expérimentent le zéro déchet

39 kilos. C'est le poids de déchets que les 48 foyers témoins ont jeté, en moyenne, pendant le mois de février, soit 13 kilos par personne.

Ce constat résulte d'une idée du Syvedac, le Syndicat pour la valorisation et l’élimination des déchets de l’agglomération caennaise. Pour sensibiliser à la réduction des déchets, une opération est menée de février à juin. La première étape consiste à peser toutes ses ordures ménagères, la deuxième consiste à essayer de les réduire.

"Quand j'ai reçu la proposition du Syvedac par mail, je me suis inscrite et j'ai été retenue pour l'expérience. Je me suis dit que c'était le moment de changer mes habitudes", explique Virginie Nosile, habitante de Saint-Aignan-de-Cramesnil.

Adopter des "éco-gestes"

Cette mère de deux enfants l'avoue, elle n'était pas très sensible à la cause environnementale avant. Depuis le début du mois de mars, elle a adopté de nouvelles habitudes. Le Syvedac propose en effet d'adopter un à trois nouveaux "éco-gestes" par mois, parmi une liste de 80 idées.

"Pour commencer, nous avons choisi de ne plus utiliser d'essuie-tout, ni de film alimentaire. Nous évitons également d'acheter des produits suremballés au supermarché. Au début, je me suis demandée comme nous allions faire, mais finalement, le Syvedac nous propose plein d'alternatives avec un suivi régulier. Finalement, j’adhère totalement", sourit Virginie.

Objectif réussi. La famille a pris conscience de sa production de déchets, et tente à son échelle de la réduire. "C'est vraiment super comme opération, car on nous sensibilise petit à petit, et après on adopte ces gestes sur le long terme", conclut-elle.

Au total, près de 400 foyers s'étaient inscrits pour participer à l'opération.

A la fin du mois de juin, les données des 48 foyers retenus seront analysées pour mesurer l'efficacité des gestes de réduction des déchets.