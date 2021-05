Dans le Calvados, des chèvres et des moutons pour tondre les pelouses

A Ranville, ce ne sont pas des machines mais des chèvres et des moutons qui tondent certaines pelouses municipales. Ecologique, cette solution permet également d'accéder à des terrains pentus et fait le bonheur des plus jeunes.

Une chèvre dévore entre 1 000 et 1 500 mètres carrés d'herbe par an !

Quatre chèvres viennent de s'installer à Ranville, au Nord de Caen. Leur mission ? Entretenir un terrain municipal de près de 2 000 mètres carrés, incliné à plus de 50%.

Christophe Varin est le gérant de l'entreprise Eco nature normandie, qui vient d'installer quatre de ses chèvres sur un terrain municipal de Ranville. Son cheptel est "uniquement composé de races locales et de races en voie de disparition", explique-t-il, précisant que chacune "mange un certain type d'herbe". Alors que "la chèvre est une débroussailleuse, le mouton sert davantage de tondeuse".

Ses animaux viennent entretenir deux terrains municipaux de Ranville de mai à octobre, période pendant laquelle l'herbe pousse d'avantage. Chaque année, une chèvre peut dévorer entre 1 000 et 1 500 mètres carrés d'herbe. Autre avantage : son aspect écologique et l'absence de bruit pour les riverains. "C'est très confortable pour nous", confirme Martine Maudui-Tragué, adjointe à l'Urbanisme et l'environnement. "En plus, les gens surveillent. Parfois ils nous appellent si ils constatent un problème", se réjouit-elle, constatant aussi l'attrait des plus jeunes chaque fois que les animaux s'installent.