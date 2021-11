Dans le Calvados : les élèves de primaire plantent 1000 arbres en une journée

Tout le monde peut planter un arbre y compris les enfants ! Avec le programme d'éducation Forest & Life ("La forêt et la vie"), les plus jeunes participent à la reforestation des forêts près de chez eux. Les élèves de l'école primaire de Saint-Paul-du-Vernay, dans le Calvados, y ont participé ce mardi 23 novembre, pour remplacer les frênes ravagés par un champignon.

Des élèves plus que motivés

Arrivés dans la forêt tôt ce matin, les élèves de CM1 et de CM2 manient pelles et pioches à la perfection, bien emmitouflés dans leur doudounes. Rien de plus simple pour Elouan, 9 ans : "Pour planter un arbre il faut un arbre, creuser, mettre du biochar et le recouvrir."

Autour tout le monde s'active, un grand sourire aux lèvres. "C'est quand même vraiment mieux que l'école", confie Lucie, 10 ans. "Tu oublies même que tu as froid parce que t'es avec tes amis, tu t'amuses à planter et tu le fais pour une bonne raison", souligne la jeune fille.

Un défi pour la planète

Cette bonne raison, c'est Cassandre, 10 ans, qui la résume : "Il y a des arbres qui ont une maladie de champignon donc on en replante pour que la nature continue". Les arbres en question ce sont les frênes qui ont dû être coupés en septembre après avoir été totalement rongés de l'intérieur par un champignon.

"On les remplace par du merisier et un peu d'aulne pour les rangées d'arbres de la rivière", indique Vincent Lainé, en charge de la forêt de Saint-Paul du Vernay. Il est ravi de partager ses connaissances avec les élèves et de voir le domaine se transformer peu à peu puisque au total c'est pas moins de 1000 arbres que les élèves vont planter dans la journée.

Former des éco-citoyens

Un peu plus loin, Pascale Leportier accompagne un autre groupe d'élèves, elle est la responsable du programme Forest & Life. "C'est un projet qui leur permet de prendre conscience que ça n'est pas parce qu'ils sont petits qu'ils ne peuvent pas changer le monde, tout le monde peut planter un arbre et ça a un réel effet sur notre planète", résume-t-elle. Objectif : en faire des éco-citoyens.

Les petits normands ne sont d'ailleurs pas les seuls concernés par cette mission, ils ont des correspondants brésiliens qui planteront bientôt deux mille arbres dans une forêt près de chez eux.