Dans le centre Hérault aussi, tous les emballages se recyclent !

Après la Métropole de Montpellier l'an dernier, trois communautés de communes de l'Hérault sont passées depuis le premier mars à la simplification du tri des ordures ménagères, autrement dit tous les emballages vont dans la colonne à emballages : emballages et briques en carton, il n'y a plus de questions à se poser.

Il n'y a plus de questions à se poser

Aux traditionnels bouteilles, bidons et flacons qu'on mettait déjà dans la poubelle jaune, se rajoutent donc les pots de yaourts et de produits laitiers, les sachets et sacs, les films de packs d'eau ou de sodas, les emballages en métal, même petits (capsules de café), les emballages de produits d’hygiène ou encore les barquettes en polystyrène ou en plastique. "C'est de nature, bien sûr, à faire augmenter les nouveaux plastiques qui vont être triés, mais aussi à avoir un effet d'entraînement sur l'ensemble des autres matériaux parce qu'on vient décomplexer le geste de tri et le rendre beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible pour tous." explique Laure Poddevin, directrice de Citeo Sud-Ouest Occitanie.

Sur le territoire du Syndicat Centre Hérault, en 2020, chaque habitant avait jeté en moyenne 22,2 kilos d'emballages. Avec ces nouvelles consignes de tri, on devrait passer à 25 ou 26 kilos. On estime que 7 000 tonnes de déchets recyclables sont jetés tous les ans dans les poubelles grises. Dans chaque commune, il y a au moins un point de tri pour 250 habitants, on en compte 543 sur tout le territoire dont dépend le syndicat Centre Hérault.

Tous les emballages collectés sont désormais transportés au centre de tri Demeter de la Métropole de Montpellier, une solution temporaire avant l'ouverture en 2023 d'un nouveau centre de tri nouvelle génération qui pourra traiter les déchets de 600 000 habitants de l'Ouest Hérault.

On donne une nouvelle vie à ces objets et ce faisant, on évite de prélever des ressources naturelles, du pétrole, par exemple

Tous les emballages sont recyclés et transformés. "L'objectif de ce geste de tri, c'est vraiment de préserver des ressources naturelles puisque l'on va pouvoir fabriquer avec ces emballages qui auront été triés., de nouveaux emballages, de nouveaux matériaux avec les bouteilles de jus d'orange, par exemple, ou de boisson gazeuse transparente. On va pouvoir refaire des bouteilles transparentes avec les flaconnage de lessive. On va pouvoir fabriquer des tuyaux pour l'industrie du BTP ou encore des nouveaux objets pour l'industrie de l'automobile. Donc, on donne une nouvelle vie à ces objets et ce faisant, on évite de prélever des ressources naturelles, du pétrole, par exemple, pour fabriquer ces objets là. "

9 Français sur 10 trient à la maison mais seulement un sur deux en vacances

Plus de neuf Français sur dix aujourd'hui affirment trier leurs déchets. "C'est très positif. On voit qu'en une génération, on a su changer la donne. Grâce aux enfants notamment, qui sont éduqués dans les écoles et qui portent la bonne parole dans les foyers." Mais seulement un habitant sur deux trie systématiquement, quels que soient les circonstances, qu'il soit chez lui, en vacances, dans la rue, quand il visite un zoo ou un musée. "L'idée, c'est vraiment maintenant de faire en sorte que les Français trient systématiquement tout le temps, dans tous les lieux, et c'est une des pistes de progrès que l'on a encore. "

Une grande campagne de communication est lancée notamment dans les écoles pour sensibiliser les habitants du Centre Hérault à ces nouvelles consignes de tri.

Laure Poddevin, directrice de Citéo Occitanie Sud-Ouest Copier

Rappel des consignes à respecter - Citéo

à lire aussi Deuxième et dernière étape pour la simplification du tri des déchets dans la métropole de Montpellier