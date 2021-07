Dans le Golfe du Morbihan , « sans poubelle, la plage est plus belle »

De plus en plus de communes, comme Séné et Arradon dans le golfe du Morbihan, ont décidé de retirer les poubelles de leurs plages.

Vous l’avez peut-être remarqué, de plus en plus de communes ont retiré les poubelles de leurs plages, partant du principe que, « sans poubelle, la plage est plus belle ».

Séné, dans le Golfe du Morbihan, a supprimé les poubelles de ses trois plages en 2017, estimant, selon la maire Sylvie Scullo que, « les visiteurs arrivent avec des bouteilles ou des boîtes de pizzas pleines, ils peuvent repartir avec ces mêmes bouteilles et boîtes vides ». Par ailleurs, avec des poubelles sur les plages, aucun tri n’est fait, « on met dans les moins pleines, et on entasse à côté quand elle sont pleines ».

Sur la plage de Mousterian, les avis sont partagés.

Élise : « Quand on n'a pas anticipé l’absence de poubelle, on ne sait pas quoi faire de ses déchets ».

Thomas : « C’est une idée à double tranchant. Sur l’année c’est une très bonne idée, mais sur les périodes de grosse tension type été, on risque de retrouver des poubelles dans les fossés ».

Sophie, venue avec des enfants : « Le risque est que les gens laissent leurs déchets, ou ne veulent plus les porter et les mettent par terre ».

Sarah et Carla : « Si c’est des gens civilisés, normalement ils mettent dans leur sac ».

Pas plus de dépôts sauvages, pas moins qu’avant

Jérôme qui habite juste à côté de la plage ne constate pas plus de déchets déposés dans sa poubelle personnelle. « Parfois, on a quelques cartons de canettes à côté. Cela dit, quand il y avait des poubelles, les gens les laissaient aussi sur la plage ».

Ce que constate aussi la maire de Séné : « on avait déjà, avant, quand il y avait des poubelles, des comportements aberrants de dépôts sauvages. Aujourd'hui, il n’y en a pas plus, il n’y en a pas moins ».

En tout cas, il y a de plus en plus de communes à faire ce choix. Depuis le 1er juin, juste en face de Séné, Arradon a décidé aussi de retirer ses poubelles des plages, qui ont généré l’an dernier « entre 30 et 40 tonnes de déchets (…) dont très peu sont triés ».