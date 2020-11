Dans le Lochois, collectivités et agriculteurs s'associent pour réduire la pollution des eaux de l'Esves

"On a un classement des eaux qui est entre moyen et mauvais état, sur le volet pesticides". Le constat fait par Guillaume Guérineau, animateur Eau et Environnement pour la communauté de communes Loches Sud Touraine, est implacable. La situation des eaux du bassin versant de l'Esves et de ses affluents a mené à la signature d'un contrat de territorial, avec pour objectif la réduction des pollutions dites "diffuses". 15 communes sont concernées. Ce contrat a été signé fin octobre entre Loches Sud Touraine, l'agence de l'eau, la région Centre-Val-de-Loire, la chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire, le GABTO, le groupement des agriculteurs bio de Touraine.

Réduire l'utilisation de pesticides chez les agriculteurs

20.000 hectares de terres agricoles bordent l'Esves et ses affluents sur le bassin versant. La pollution des eaux de l'Esves est clairement d'origine agricole, selon le président de la communauté de communes Loches Sud Touraine, Gérard Hénault : "il n'y a pas de pollution industrielle à l'horizon, les villes et villages ont fait ce qu'il fallait sur assainissement collectif, donc on se trouve simplement avec une problématique agricole." Mais pas question de montrer du doigt les agriculteurs. Ils sont d'ailleurs prêts à changer leurs pratiques, selon Henry Frémont, le président de la chambre d'agriculture en Indre-et-Loire. Il apporte des solutions : "la première chose, c'est de _choisir des cultures moins gourmandes en intrants_, comme le millet, ou le sorgho. Et puis ensuite il faut un accompagnement technique pour les agriculteurs, pour permettre d'utiliser moins de produits phytosanitaires."

Sensibilisation à l'agriculture bio

Des opérations de sensibilisation et de découverte de l'agriculture bio sont également organisées dans le cadre de ce contrat, par l'intermédiaire du GABTO, le groupement des agriculteurs bio de Touraine, chargés de montrer aux exploitants conventionnels que le bio peut fonctionner, notamment économiquement. "On ne peut pas leur demander de réduire des revenus, qui sont déjà tangents", insiste Gérard Hénault, qui croit à la pédagogie. "Il faut passer les témoignages de ceux qui ont réussi par des pratiques plus respectueuses de l'environnement et des cours d'eau en particulier, à maintenir un niveau de revenu honorable." 400.000 euros au total sont investis dans ce contrat, partagés entre la communauté de communes, l'agence de l'eau, la région, la chambre d'agriculture et le GABTO. Et l'enjeu est considérable pour l'avenir, conclut Gérard Hénault : "étant donné que les besoins humains en eau ont plutôt tendance à croitre, et que la qualité des eaux souterraines a plutôt tendance à se dégrader, il est à peu près certain que d'ici peu on doive utiliser les eaux de surface pour des usages domestiques." Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra plusieurs années avant de constater une nette amélioration de la qualité des eaux de l'Esves.