Du Luberon au Ventoux, les arbres souffrent de la sécheresse cet été

En cette fin août, certains arbres ont déjà des teintes automnales en Vaucluse. "On voit beaucoup de tâches brunes, automnales, et des tâches rouges aussi dans certains vallons", observe notamment Lilian Car sur le massif du Petit Luberon, depuis le château de Lacoste. Le chargé de mission forêts et Natura 2000 au Parc naturel régional (PNR) du Luberon explique qu'il s'agit d'un réflexe de protection de la nature contre la rude sécheresse de l'été. "Les arbres doivent moins transpirer pour moins utiliser d'eau, détaille-t-il, et ils ont le réflexe de protection de faire tomber leurs feuilles".

La scène se répète aussi dans des milieux plus humides, comme au pied du pont Julien à Bonnieux, le long du Calavon, où "les branches hautes de plusieurs arbres sont morts". Si la rivière est régulièrement asséchée l'été à cet endroit, l'eau court habituellement sous terre. Mais avec les canicules à répétition, même les arbres habitués à puiser en profondeur ne trouvent plus les ressources nécessaires. À terme, "ils risquent de moins grandir, de s'affaiblir, poursuit Lilian Car. C'est une porte d'entrée plus facile pour des maladies ou des insectes."

La situation est aussi suivie de près par l'ONF, l'Office national des forêts. Laurence Le Gard-Moreau, la responsable des services forêts et bois à l'ONF pour le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône, constate des mois que les végétaux sont en avance sur une année habituelle. "L'été a démarré avec un mois à 6 semaine d'avance. Et forcément, l'épisode automnal qui fait que les feuilles tombent, on commence à le voir maintenant alors qu'on devrait commencer à le voir dans 3 semaines à un mois, explique-t-elle. C'est tout à fait normal et ce décalage ne va pas forcément mettre en péril les peuplements forestiers et les arbres. Mais si ces épisodes se répètent et se multiplient tous les ans, les végétaux vont s'épuiser et on risque d'avoir des dépérissements majeurs".

Le long du Calavon asséché, on observe déjà des branches mortes en haut de certains arbres. © Radio France - Adèle Bossard

Ces sécheresses régulières provoquent déjà des modifications de l'écosystème forestier. Les projections indiquent même une disparition des espèces les moins adaptées à la chaleur dans les massifs du Vaucluse dans les années à venir. "Le chêne pubescent par exemple va surement laisser sa place au chêne, qui est plus adapté et déjà présent plus au Sud. Même chose pour le pin sylvestre, qui pourrait se faire remplacer par du pin d'Alep, une espèce plus méditerranéenne", précise Lilian Car.

Au sommet du Ventoux, Baptiste Montesinos du PNR Mont-Ventoux observe lui aussi "une année avec beaucoup moins de fleurs". "Et ça pose des soucis pour les autres espèces parce que c'est la base de la chaîne alimentaire, avance-t-il. L'herbe a aussi moins poussé et les moutons, par exemple, ont beaucoup moins à manger." Certaines espèces pourraient aussi se déplacer plus en altitude, notamment celle que l'on trouve habituellement au pied du Ventoux, pour chercher davantage de fraîcheur. Et l'ONF travaille déjà à accompagner ces déplacements de végétation, en plantant par endroits des espèces du Maghreb ou du Moyen-Orient. Une plantation de 3.000 nouvelles essences est notamment prévue cet automne dans la forêt communale de Bédoin.