Dans le Marais Vernier, la biodiversité menacée par la sècheresse

"Là, on devrait avoir les pieds dans l'eau." Quand on se balade dans le marais Vernier avec Thierry Lecompte, le constat est à chaque fois le même. Dans cette zone humide de 4500m² essentiellement composée de tourbe, il n'y a quasiment plus d'eau.

Une sécheresse comme ça, cet habitant du marais depuis plus de 40 ans a rarement vu ça. "Quand il fait sec, il y a une dégradation progressive de la tourbière avec les conséquences qu'on observe déjà autour de nous, explique Thierry Lecompte, qui a d'ailleurs créé une réserve naturelle sur le site. Les zones humides sont rares. On a beaucoup d'espèces de libellules, d'amphibiens, de plantes qui sont dépendantes d'une humidité certaine et à partir du moment où ça devient trop sec, ces espèces sont en danger."

Des conséquences déjà visibles

Et quand on continue avec lui la promenade, il est parfois déjà trop tard : "Les arbres commencent à mourir aussi. Par exemple, ces aulnes sont des plans qui aiment bien l'eau et là ils commencent à être en état de souffrance parce que le sol est beaucoup trop sec. Cet arbre qui à 50 ou 60 ans est en train de mourir."

Des périodes de sècheresse d'autant plus difficileà à vivre pour la faune et la flore que les conditions climatiques deviennent de plus en plus extrêmes. "Ce qu'on constate surtout, c'est une augmentation des écarts à la moyenne, explique Thierry Lecompte. C'est à dire que quand il pleut les précipitations sont plus importantes donc on va avoir une inondabilité croissante et en même temps il y a de plus en plus de périodes de sécheresse."

Dans le marais Vernier, les nappes d'eau sont à sec. © Radio France - Manon Lombart-Brunel

La crainte de l'incendie

Et en plus de la sécheresse, Thierry Lecompte à une crainte plus importante : "Dans ce type d'espaces, l'incendie serait une catastrophe. La tourbe c'est un combustible et il suffirait de peu de choses pour que ça prenne feu. Quand elle s'enflamme, elle va couver le feu qui va circuler sous terre en profondeur, ce qui fait que c'est pratiquement impossible de l'éteindre avant les pluies de l'automne."

Il l'affirme: "Dans ce type d'espaces, l'incendie serait une catastrophe."