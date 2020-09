Dans le Mont-Blanc le projet d'une route forestière au col de Voza oppose écologistes et sylviculteurs

"On ne peut pas vouloir protéger le Mont-Blanc d'un côté, et le détruire de l'autre". En Haute-Savoie, des écologistes s'opposent au projet d'une route d'exploitation forestière au col de Voza. Projet soumis à enquête publique jusqu'au 8 octobre.

Le projet de construction d'une route et de transformation d'une piste existante du Châtelard au col de Voza, au-dessus des communes de Passy, Les Houches et de Saint-Gervais, dans le massif du Mont-Blanc, est soumis à enquête publique jusqu'au 8 octobre par la préfecture de Haute-Savoie.

Sous-exploitée, la forêt de montagne gagne du terrain

Cette route desservirait 660 hectares de forêts d'épicéas, sapins et feuillus et d'alpages, et permettrait de soutenir la filière bois haut-savoyarde par le passage facilité et plus important des grumiers, ces camions qui transportent le bois, et notamment les grumes.

La problématique de la forêt de montagne, explique le directeur de l'ONF, l'Office National des forêts, en Haute-Savoie, Hervé Némoz-Rajot c'est qu'elle gagne du terrain chaque année

parce que les prélèvements en forêt se réduisent à cause d'un surcoût d'exploitation, dû au débardage par câble plus onéreux. La vocation de cette route n'est pas d'intensifier les prélèvements en forêt, mais de mettre la route aux normes pour permettre le passage des grumiers, et le frittage de la forêt qui de toute façon est en train de vieillir, ce qui dans un terme assez proche va poser le problème de son renouvellement. Donc il faudra absolument que les vieux arbres soient exploités pour faire de la place aux jeunes.

Une sur-exploitation dangereuse pour la biodiversité

Opposée à ce projet, l'association France Nature Environnement en Haute-Savoie s'appuie sur l'Avis de L'Autorité Environnementale rendu en juillet dernier pour réclamer des études d'impact complémentaires et dénoncer les risques pour la biodiversité explique la présidente de FNE en Haute-Savoie, Anne Lassman-Trappier.

Ce projet va impacter gravement un site très riche en biodiversité, dont des espèces protégées et menacées, telles que la Gélinotte, les petites chouettes de montagne et les chiroptères ou comme le Pic tridactyle, en ce qui concerne la faune. L'impact sera important au moment des travaux, mais plus encore par l'intensification de l'exploitation forestière qui va en découler.

Un projet inutile et un gaspillage d'argent public