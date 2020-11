Dans le nord de l'Yonne une ancienne carrière vient d'être rendue entièrement inaccessible à l'homme. La dernière grille a été posée cette automne. Depuis de solides barreaux interdisent l'accès au nom de la protection des chauves-souris. L'opération a été menée par le Conservatoire des Espaces Naturels de Bourgogne et la commune où se trouve le site.

Dans le nord de l'Yonne, les chauves-souris peuvent enfin hiberner en toute tranquillité.

Douze espèces différentes identifiées

Il faut dire que sur place chaque hiver 350 à 400 petits mammifères viennent se mettre à l'abri pour hiberner. Le lieu est un petit trésor de diversité puisqu'au moins douze espèces de chauves-souris ont été identifiées sur les vingt-quatre qui vivent habituellement en Bourgogne. Problème, le lieu est très régulièrement visité par l'homme comme l'attestent les traces de feux et les détritus ici et là.

L'homme : une présence mortelle

Cette présence peut s'avérer mortelle pour le seul mammifère volant d'Europe explique Maxime Jouve, chargé de mission au Conservatoire d'Espaces Naturels de Bourgogne. " Comme tous les mammifères, elles hibernent. Elles se mettent en léthargie. Les battements de coeur passent de 350 à 400 battements par minute à 2 à 10 battements de coeur par minute ! Il ne faut absolument pas qu'elles soient réveillées car sinon elles ont un pic de consommation d'énergie et cela peut être létal si il y a deux ou trois réveils dans l'hiver "

Pourquoi fermer une grotte, une carrière plutôt qu'une autre ? Réponse de Maxime Jouve, chargée de mission au Conservatoire d'Espaces Naturels de Bourgogne.

Des barreaux sur les trois entrées de la carrière

Le site n'étant pas classé ni protégé par la loi, le Conservatoire d'Espaces Naturels de Bourgogne, en concertation avec la mairie, a décidé de fermer définitivement le lieu pour empêcher toute présence humaine. Une partie des travaux a été financée via un financement participatif. " En 2018 ça nous a permis d'initier l'action et on a fermé deux des trois entrées du site. On a fermé la dernière entrée le mois dernier " détaille Maxime Jouve. Bien sûr l'accès n'est pas entièrement bouché. Il s'agit d'un système de barreaux soient horizontaux, soient verticaux qui permet aux chauves-souris d'aller et venir à leur guise.

Le projet est d'autant plus vital qu'en l'espace de 20 ans les populations de chauves- souris ont diminué de 42% en France.