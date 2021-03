Dans le Nord-Mayenne, des travaux de préservation des landes de la corniche de Pail viennent de démarrer

Milieux de plus en plus rares, les landes du Mont des Avaloirs et de la corniche de Pail sont aujourd'hui menacées par le développement des pins et des bouleaux. Le Parc naturel Normandie-Maine et le Département de la Mayenne lancent des travaux de restauration.