Dans le Pays de Meslay-Grez, y'en a marre des déchets abandonnés n'importe comment et n'importe où

Depuis plusieurs semaines et à un rythme régulier, la communauté de communes du Pays de Meslay-Grez publie sur sa page Facebook des photos peu ragoûtantes afin d'alerter les habitants sur les actes d'incivilités, liés au tri des déchets, qui ont malheureusement tendance à se multiplier sur le territoire de la collectivité.

Chaque publication indique le lieu de l'incivilité et les conséquences pour le Pays de Meslay-Grez comme le coût du nettoyage, la pollution environnementale et visuelle. A cela s'ajoute une rubrique "Le bon geste" pour éviter de jeter de la nourriture et des objets n'importe où et n'importe comment.

Le Pays de Meslay-Grez tient à rappeler que 33 sites propretés sont à la disposition des habitants pour collecter les déchets ménagers, le tri, le verre, le carton et les tissus via les bornes Le Relais. Il y a également 5 déchetteries avec des employés sur place pour toute information.