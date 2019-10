Dans le Poitou, le mois d'octobre le plus pluvieux depuis des années

En Vienne et en Deux-Sèvres, les pluies du mois d'octobre ont atteint des niveaux exceptionnels, notamment avec les averses de ce week-end. On enregistre 15 centimètres d'eau tombés à Niort et 12 à Poitiers depuis le début du mois.