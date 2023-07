Dans le port de Saint-Nazaire un projet de captage et d'enfouissement du CO2

Quatre sites industriels vont capter et stocker du CO2 via le port maritime de Saint-Nazaire.

Dans le cadre du projet "GO CO2", quatre industries (Heidelberg materials, Lafarge, Lhoist et TotalEnergies) prévoient de capter de 2,6 millions de tonnes de CO2 par an d’ici 2030. Objectif : capturer le dioxyde de carbone avant d'être libéré dans l'atmosphère.

ⓘ Publicité

loading

Que faire des fumées noires émises des cheminées des sites industriels ? Deux tiers des émissions de ces entreprises sont "fatales", c'est-à-dire qu'elles sont rejetées dans l'air et renforcent la pollution. Très émetteurs, ces cimenteries et pétroliers situés en Mayenne ou dans les Deux-Sèvres vont piéger le gaz à effet de serre sous leur site, en dissociant par réaction chimique le dioxyde de carbone des autres gaz.

Séquestrer le CO2

Le CO2 sous forme gazeuse sera acheminé par un réseau de canalisation en acier, construit par GRT Gaz. C'est une première pour son directeur de développement, Anthony Mazzengua qui n'élude par les risques liés à cette innovation. "C'est différent du gaz naturel liquéfié. Le CO2 n'est pas un gaz inflammable, il n'y a pas de risque d'explosion de CO2 en cas d'accident, mais ce gaz est toxique. L'enjeu sera d'assurer la sécurité des biens et personnes." Le spécialiste des canalisations prévoit de déposer un permis de construire, en promettant de faire au maximum avec "l'existant", pour limiter la facture. Les industriels évaluent à 200 euros le coût de la tonne de CO2, pour un investissement total de 1,7 milliard d'euros.

Acheminé jusqu'au terminal méthanier Elengy de Montoir-de-Bretagne, sur le port de Saint-Nazaire, le dioxyde de carbone sera liquéfié pour être transporté par navires et stocké dans des sous-sols géologiques, à plus de 2.000 mètres de profondeur. Le lieu n'a pas encore été déterminé. Les industriels lorgnent déjà sur les cavités souterraines en Méditerranée ou en Mer du Nord, près du Danemark ou de la Norvège.

Un permis de polluer ?

Très énergivore, ou un chèque en blanc pour polluer ? La technique du captage est décriée par les écologistes et les ONG, qui accusent les entreprises de contourner le problème. "Ce n'est pas un permis de polluer, se justifie Nelly Nicoli, directrice générale d’Elengy. C'est une solution pour décarboner leurs activités." Avec le projet GO CO2, les industriels avancent pouvoir réduire de 75% leurs émissions carbone à l'horizon 2050.