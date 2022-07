Dans le Puy-de-Dôme, l'office français de la biodiversité multiplie les contrôles face au manque d'eau

Opération de contrôle ce mercredi 27 juillet pour quatre agents de l'office français de la biodiversité (OFB) du Puy-de-Dôme. Alors qu'une partie du département est en situation de crise face à la sécheresse, ils sont allés contrôler le respect des restrictions imposées par la préfecture depuis le 20 juillet dernier.

Le rendez-vous est donné près de Sauxillanges, à Saint-Rémy-de-Chargnat. Les deux communes sont situées sur la rive droite de l'Allier, dans le bassin de l'Eau Mère. Le niveau du cours d'eau est inquiétant, alors les agriculteurs n'ont plus le droit de pomper dans la rivière pour irriguer leurs champs.

Justement, le premier contrôle porte sur une pompe installée par un agriculteur. Un énorme tuyau plonge dans le cours d'eau. Mais rien ne se passe autour. "Elle n'est pas en route, donc l'agriculteur respecte l'arrêté", explique Bruno Le Chevillier, le chef de service de l'OFB dans le Puy-de-Dôme. L'agriculteur risquait jusqu'à 1.500 euros d'amende s'il avait maintenu sa pompe en fonctionnement.

Une station de lavage auto épinglée

Les agents de l'OFB reprennent la route, direction une station de lavage auto de Sauxillanges. Le propriétaire est bon pour un rappel à l'ordre. "On voit, avec les traces, que ça été récemment utilisé. Il n'y a pas de panneau d'information qui explique que c'est interdit de laver sa voiture en ce moment", détaille Bruno Le Chevillier. Au téléphone, le propriétaire assure que la station sera mise hors service le soir même.

Le propriétaire d'une station de lavage de Sauxillanges l'a laissée accessible. Les agents de l'OFB le rappelle à l'ordre. © Radio France - François Breton

L'information a parfois du mal à passer reconnaissent les autorités. Il faut que la culture change. "L'eau, c'est une ressource qui devient de plus en plus rare. Il faut qu'on la protège et qu'on adapte notre façon de la consommer, que ça soit à titre individuel, qu'on soit agriculteur ou bien industriel", martèle Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme.

Changer les mentalités

Un message répété et appuyé par le directeur départemental territorial du Puy-de-Dôme, Guilhem Brun: "Il nous faut chacun, être responsable, économe de cette ressource. On ressent qu'il y a une prise de conscience sur la rareté de l'eau. Ce qui manque encore, c'est la prise de conscience de ce qu'on peut faire pour économiser l'eau. Cette culture là, il faut la développer."

D'où ces contrôles, plus pédagogiques que punitifs, menés par l'OFB durant trois jours dans le Puy-de-Dôme. Les agents en assureront d'autres tout au long de l'été, tant que les restrictions seront en place.