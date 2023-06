Dans le Puy-de-Dôme, l'UFC Que Choisir retire le "O" des panneaux pour alerter sur les fuites d'eau potable

A l'heure où les sécheresses se multiplient sous l'effet du changement climatique et où 44 communes du Puy-de-Dôme sont sous le coup de restrictions d'usage de l'eau, l'UFC Que Choisir alerte sur cette eau potable perdue à cause des fuites dans les réseaux parfois vétustes.

Dans le Puy-de-Dôme c'est 21,9% de l'eau potable qui se perd dans la nature, soit plus d'un litre sur 5. Les militants de l'UFC ont dont symboliquement caché le "O" sur les panneaux de plusieurs communes comme Volvic ou Billom, nous mettant au défi d'une vie sans "eau".

Pour Gérard Quenot, de l'UFC que choisir dans le Puy-de-Dôme, il est urgent que l'Etat mette la main à la poche pour accélérer les travaux de rénovation. Aujourd'hui 0,67% du réseau est rénové chaque année, à ce rythme là on aura fini dans 150 ans sachant que la durée de vie d'une canalisation est estimée entre 50 et 80 ans.

L'eau en bouteille de Danone une nouvelle fois visée

Avec une action sur ce rond-point de Volvic, l'UFC Que Choisir pense aussi à cette eau, qui elle, part en bouteille plastique via les usines de la Société des Eaux de Volvic. Nouvelle occasion de dénoncer l'arrêté cadre sécheresse du Puy-de-Dôme qui selon l'association impose des restrictions plus lourdes aux populations qu'aux industriels. Aujourd'hui, Danone est autorisée à pomper jusqu'à 2,5 milliards de litres par an.