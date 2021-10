Dans le Saint-lois, le méthaniseur du Point Fort Environnement définitivement arrêté

A Cavigny, l'unité de méthanisation ne sera pas relancée et l'usine va fermer. Le comité syndical du Point Fort Environnement a pris sa décision ce vendredi 15 octobre.

Le centre de tri et l'usine de méthanisation de Cavigny près de Saint-Lô avaient été inaugurés en 2010.

Le comité syndical du Point Fort Environnement vient d'acter sa feuille de route pour les 10 ans qui viennent et donc l'avenir de ses outils : le centre de tri et le méthaniseur de Cavigny ainsi que le centre d'enfouissement de Saint-Fromond.

Le Point Fort, c'est l'organisme qui traite les déchets de 116.000 Manchois, de Carentan à Villedieu en passant par Saint-Lô et une partie du Coutançais. Il est encore endetté aujourd'hui à hauteur de 65 millions d'euros. C'est ce qui reste de la dette abyssale liée aux emprunts toxiques contractés par le passé.

L'usine de Cavigny va fermer

Ce vendredi 15 octobre, a été présentée l'évaluation économique et financière du Point-Fort, réalisée par le cabinet d'études KPMG. A l'issue, le comité syndical a voté à l'unanimité la fermeture de l'usine de Cavigny et l'arrêt définitif du méthaniseur. Cet outil construit il y a douze ans, a connu de gros problèmes techniques, sur sa toiture notamment et il est à l'arrêt depuis décembre 2020. Une expertise judiciaire est d'ailleurs en cours.

Il y avait deux scénarios proposés dans ce rapport : Soit maintenir l'usine de Cavigny en mode dégradée, sans relancer la méthanisation, ni la production d'électricité et en réalisant des travaux avec "beaucoup d'incertitudes" à la clé, selon le cabinet détudes KPMG. Soit fermer l'usine de Cavigny et démanteler le méthaniseur. C'est ce deuxième choix qui a été retenu par le comité du Point Fort.

Le comité syndical du Point Fort a décidé d'arrêter définitivement l'unité de méthanisation de Cavigny. © Radio France - Lucie THUILLET

Le centre de tri, juste à coté, qui reçoit les déchets recycables, va lui aussi fermer le 31 décembre 2021. Cela avait déjà été acté. Ces déchets seront envoyés à partir de fin 2023 dans le grand centre de tri qui va ouvrir à Colombelles dans la région caennaise et d'ici là, ces recyclables seront triés par un prestataire privé.

L'ambition du Point Fort, c'est aussi de faire perdurer le centre d'enfouissement de Saint-Fromond jusqu'en 2030. Et coté financier, qu'il n'y ait plus d'augmentation d'ici là des cotisations des collectivités adhérentes, comme ça a été le cas en 2021.