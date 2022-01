Dans le Saint-Lois, les dépôts sauvages de déchets constatés en ce début d'année suscitent des inquiétudes

Au 1er janvier, l'agglomération saint-loise a mis en place un nouveau mode de collecte des déchets. Donc faut-il voir dans ces dépôts sauvages de l'incompréhension ou des gestes d'humeur ? A Saint-Amand-Villages, en tout cas, la municipalité s'en inquiète.

Derrière les conteneurs près de l'ancienne mairie, il y a eu "des dépôts impressionnants de casseroles, poêles, cartons, fûts de bières etc. qui ont été faits peu avant ou peu après le jour de l'an" décrit Guy Roset, adjoint au maire.

"J'y vois trois causes, détaille l'élu. La première, les conteneurs étaient archi-pleins. La seconde, je suppose, c'est la mise en place de nouveau système de récupération des poubelles que les gens soit n'ont pas compris, soit n'ont pas voulu comprendre et ils sont venus faire ce dépôt sauvage. Et la troisième, plutôt récurrente, c'est l'incivisme. Notre principale crainte pour la suite, ce sont les dépôts sauvages dans la nature."

Caméras, verbalisation... Quels moyens de lutte?

Dans la plupart des communes du saint-lois, il n'y a pas de dispositif particulier pour lutter contre ces dépôts sauvages de déchets. C'est au coup par coup comme à Saint-Clair-sur-l'Elle, municipalité de Maryvonne Raimbeault : "_On a le problème quand même régulièrement. De temps en temps, on a la chance de trouver un nom dans ces déchets donc dans ce cas-là, on envoie un courrier pour dire qu'on souhaite de meilleures conditions de dépôt mais pour l'instant, on a rien mis en place. _On a une petite appréhension pour la suite car je pense que le nouveau dispositif de collecte des ordures ménagères n'a pas été bien compris et on a une inquiétude à ce niveau-là."

D'autres communes ont mis en place des caméras de surveillance au niveau des conteneurs. C'est le cas depuis trois ans à Condé-sur-Vire. "Globalement, on a plutôt une amélioration, assure Laurent Pien le maire. Ca a un rôle essentiellement dissuasif mais ça nous est arrivé parfois de pouvoir constater des dépôts sauvages"

Marigny-le-Lozon en a également installé et depuis cet automne, elle a embauché un agent de surveillance de la voie publique qui peut verbaliser. "Après des périodes de sensibilisation et d'avertissements, nous avons voulu mettre en place une logique de sanction pour aller au bout de la démarche et que les personnes récalcitrantes ne gênent pas la vie de tout le monde ". Les amendes vont de 69 euros à 135 euros.

Enfin à Agneaux, pour lutter contre ces dépôts, il existe de longue date une tournée des encombrants chaque mois, assurée par la ville, qui récolte à chaque fois l'équivalent de deux à trois camions bennes.