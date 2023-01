Dans le sud de la Creuse, des toitures toujours bâchées au cœur de l'hiver

Vu du ciel, la petite commune creusoise de Clairavaux, au sud de Felletin, offre un drôle de paysage. "On a demandé des photos aériennes, et on y voit des toits bleus, noirs, rouges, de toutes les couleurs", selon la maire, Laurence Boyer. "Même six mois après l'orage, on a toujours du mal à s'y faire". Sa commune a en effet payé les dégâts de la grêle au prix fort.

ⓘ Publicité

90% des toitures touchées par la grêle à Clairavaux

Début juin 2022, un épisode de grêle a touché la Creuse, et plus particulièrement le sud du département. De Gentioux-Pigerolles à Crocq , les dégâts sont innombrables et toujours bien visibles. À Clairavaux, la mairie estime même que 90% des toitures ont été touchées par l'orage. Résultat, une grande partie des toitures restent encore bâchées aujourd'hui, faute d'alternatives.

À lire aussi Creuse : deux mois après, les dégâts de la grêle toujours visibles à Crocq

Car le problème réside bien là. Avec autant de toits à réparer, les artisans du coin sont débordés. Les demandes affluent de partout, et un couvreur creusois nous le confie au téléphone, son carnet de commandes est rempli jusqu'à 2024. Les bâches vont donc encore durer. "Elles ont été très bien installées, elles tiennent la route", affirme François Genelot, le premier adjoint à la mairie de Clairavaux. "Le problème, c'est qu'elles n'isolent pas forcément la maison, et chez nous, il peut faire très très froid l'hiver". Début décembre, le thermomètre est par exemple descendu jusqu'à -14 degrés.

loading

"Janvier, février, ce sont des mois très froids par chez nous", rajoute l'adjoint. La maire de Clairavaux, Laurence Boyer, abonde dans le même sens. Elle ironise même sur la situation. "Les 19 degrés demandés par le président de la République à la maison ont été appliqués, on est même descendu en-dessous. J'ai écouté certains anciens qui m'ont dit que l'hiver serait froid, et forcément, ça m'inquiète".

"Les habitants sont compréhensifs, les couvreurs sont débordés. On a pas d'autre choix que d'attendre, on fait avec les moyens du bord" - Laurence Boyer, la maire de Clairavaux.

On attend donc le début d'année 2023 avec une pointe d'angoisse, et pas que du côté de Clairavaux. À Saint-Pardoux-d'Arnet, près de Crocq, on continue aussi de composer avec les dégâts. "Ils ont été très importants dans le secteur", selon le maire, Gérard Guyonnet. Et pas que pour les particuliers.

Le presbytère ainsi que le clos d'Arnet, le site d'hébergement de la commune sont touchés et bâchés. La mairie de Saint-Pardoux-d'Arnet a déjà fait une première estimation. Elle estime que les pertes dépassent les 100 000 euros pour ses bâtiments publics.