Dans le Sud Gironde, les maires restent vigilants face au risque d'inondations

Ce mardi, la préfecture prévoyait une montée des eaux de la Garonne entre 10m et 10m60 pour mercredi, créant l'affolement dans les communes du Sud Gironde. Les habitants ont été alertés, les maires étaient sous tension. Mais à la fin de la journée, la préfecture revoyait à la baisse ses prévisions.

Le risque d'inondation était maximal ce mardi selon la préfecture de la Gironde, avec des prévisions de crue entre 10m et 10m60 de la Garonne pour ce mercredi au niveau de La Réole. Un niveau très haut qui aurait dépassé les inondations de février 2021. Mais revirement de situation en fin de journée ce mardi, ce n'est plus entre 10m et 10m60, mais seulement 9m de crue qui sont prévus par la préfecture. 1m60 qui change tout pour les maires des communes, qui vivent la situation de près. Difficile pour eux de communiquer correctement auprès de leurs populations, qui ont eu peur de revivre le cauchemar de l'an dernier. Le maire de Barie, Bernard Pagot ne comprend pas comment les données de Vigicrues, l'outil du gouvernement, peuvent être aussi imprécises.

A La Réole, le maire, Bruno Marty sentait que la crue n'allait pas être si importante. Ce mardi soir, l'eau était à 7m60 et avait inondé les quais. Alors avoir alerté les habitants, fait parfois évacuer leur rez-de-chaussée et leur avoir fait peur est difficile à gérer.

Des digues fragilisées

Il y a par contre une vraie crainte, celle que les digues, affaiblies par les inondations de février, cèdent. Bruno Marty surveillera avec attention si l'eau atteint les 8m50 dans sa commune. Un niveau qui pourrait être dangereux et pourrait faire céder les digues.