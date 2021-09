Dans le Sud, la Berce du Caucase pourrit la biodiversité et la peau des promeneurs

Berce du Caucase, un joli nom pour une belle plante à fleurs blanches en parasol qui cache plusieurs dangers. Cette espèce, introduite en France dans un jardin d'acclimatation au 19e siècle, se multiplie dans le Var et les Bouches du Rhône. Sa sève est toxique pour la peau des humains.

Océane, une Marseillaise, en a fait les frais pendant une balade près de la calanque de Sugiton en avril. "Sur le moment, je n'ai rien eu. Par contre, le lendemain, j'ai commencé à avoir des démangeaisons et des rougeurs au niveau du mollet et de la cuisse qui se sont transformées en cloques et en brûlures", explique la jeune femme. La réaction est traître, car elle arrive après plusieurs heures.

Les cloques et les brûlures ont laissé place aux cicatrices sur la jambe d'Océane. - Océane

C'est également arrivé à Kévin lors d'une free-party dans les bois. "Je suis allé faire mes besoins dans les broussailles et le lendemain, j'avais des grosses cloques sur le mollet gauche", raconte le jeune marseillais. Son médecin ne l'a pas envoyé chez le dermatologue. Kévin a traité ses brûlures avec de la crème. Elles sont passées en 15 jours. Il n'a pas gardé de cicatrices, contrairement à Océane.

Dangereuse pour l'écosystème et la biodiversité

La guérison peut prendre plus de temps si la surface touchée est plus grande. "La sève est photosensibilisante, donc les molécules qui sont sur la peau, quand elles sont exposées au soleil, elles provoquent des brûlures", précise Cyril Cottaz, référent espèces exotiques envahissantes au sein du Conservatoire botanique national Méditerranée de Porquerolles.

Elle va monopoliser l'espace, les ressources en lumière et les ressources nutritives

La Berce du Caucase est également nocive pour l'environnement. "Comme elle est très grande [jusqu'à quatre mètres de haut, nldr.] et très compétitive, elle peut empêcher le développement d'espèces plus rares, plus menacées", souligne Cyril Cottaz. "Elle va monopoliser l'espace, les ressources en lumière et les ressources nutritives." Depuis huit ans, son équipe organise des arrachages de Berce du Caucase pour tenter d'enrayer sa propagation notamment près des cours d'eau et dans les milieux humides. La plante continue de proliférer, mais sa présence diminue sur les lieux d'arrachage. Cyril Cottaz espère des résultats plus probants d'ici quelques années.