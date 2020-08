Dans le sud, les décharges sauvages gâchent la carte postale

Vous les avez peut-être aperçus en bord de route sur le chemin des vacances : ces décharges sauvages qui gâchent la carte postale. Pour lutter contre ce fléau, l'association France Nature Environnement a développé il y quelques années dans plusieurs régions de France, une application : "Sentinelles de la nature". Elle permet aux citoyens de signaler les sites souillés, et l'association vient d'ajouter la région PACA dans le dispositif. Dans les pires cas, France Nature Environnement saisit la justice. Chaque année, elle dépose entre 20 et 30 plaintes rien que dans notre région.

Une région dans laquelle les déversements illégaux font partie du quotidien. Il y a un an, le maire de Signes dans le Var, a même perdu la vie en tentant d'empêcher un déversement sur sa commune. Toujours dans le Var, un réseau mafieux qui organisait ces déchargements a été récemment démantelé. Mais rien n'y fait, le problème perdure.

La preuve dans les Bouches-du-Rhône, où par exemple, une petite route de Gardanne est transformée en décharge à ciel ouvert. "On a du plastique, du plâtre, des portes, des briques..." Pour Lucien, un voisin, ces déchets "proviennent probablement de petits artisans ou d'auto-entrepreneurs locaux, qui ont trouvé là un moyen simple de se débarrasser de leurs matériaux, parce qu'à la déchetterie ils sont censés payer une taxe"

Entre Aix-en-Provence et Vitrolles, le plateau de l'Arbois ne ressemble plus vraiment aux tableau de Cézane. Depuis plus de quatre ans, des déchets en tous genre s'amoncellent au bout de l'ancienne départementale 9. On y trouve une bute du terre, et juste derrière, une déchetterie sauvage à ciel ouvert. On y trouve des gravats de chantiers, des déchets végétaux voire même des pneus...

Frédéric Izacard en a répertorié d'autres : "On a aussi des déchets dangereux, des produits qu'on suspecte de contenir de l’amiante, des bidons avec des liquides dangereux..." Pour le vice-président de l'association "Déchargeons le plateau d'Aix-TGV", le dépotoir illégal existe depuis au moins quatre ans et s'est étendue au fur et à mesure des années. Alors l'année dernière ils sont plusieurs habitants de la région à lancer une pétition pour nettoyer le site. Aujourd’hui elle est signée par plus de 66 000 personnes. Le site n'est maintenant plus accessible et devrait être évacué d'ici la fin de l'année.