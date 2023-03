Dans le Sud-Mayenne, deux recours déposés contre l'extension de la carrière Lafarge

La Carrière Lafarge entre Château-Gontier et Marigné-Peuton souhaite s'étendre sur 50 hectares

Deux recours grâcieux ont été déposés à la préfecture de la Mayenne cette semaine contre le projet d'extension de la carrière de sable de Lafarge à Château-Gontier-sur-Mayenne. Des recours à l'initiative la fédération de l'environnement et de la communauté de communes du Pays de Château-Gontier qui souhaitent un réexamen du projet Lafarge.

Davantage de zones humides...

L'extension du site de 50 hectares a été validée par la préfecture le 23 janvier dernier. Le projet prévoit la destruction d'une zone humide et d'un bois. Les adversaires du projet dénonce une gabegie écologique. La société Lafarge leur répond et se veut rassurante.

Dans un mail envoyé à France Bleu Mayenne, Lafarge dit avoir pris l'engagement "de rendre au territoire plus de zones humides à l'issu de l'exploitation de la carrière qu'il n'en existe aujourd'hui". 43 hectares, hors du site de l'entreprise seront même implantés promet Lafarge.

...et davantage de haies bocagères

La fédération de l'environnement répond qu'il est quand même difficilement compréhensible de détruire une zone humide, "en place depuis plusieurs siècles". 44 espèces animales protégées vivent dans cette zone. Lafarge s'engage aussi à créer plus de haies bocagères qu'il n'y en a aujourd'hui. Avec l'extension du site, près d'1 kilomètre 200 de haies seront détruites mais plus de six kilomètres seront replantés poursuit l'entreprise.

Lafarge rappelle qu'elle "impliquée dans la vie locale". Elle a noué un partenariat avec Mayenne Nature Environnement "pour le suivi de la faune et la flore" sur le site de la carrière. La préfecture de la Mayenne a désormais un mois pour répondre aux recours grâcieux de la fédération de l'environnement et de la communauté de communes du Pays de Château-Gontier, mais elle peut très bien s'abstenir.