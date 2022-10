Dans le Thouarsais, la Vallée du Pressoir candidate pour devenir réserve naturelle régionale

Faire de la Vallée du Pressoir une réserve naturelle régionale. C'est l'objectif de la communauté de communes du Thouarsais à l'horizon 2024. Ce lieu, très apprécié dans le nord Deux-Sèvres avec 7000 visiteurs chaque année, réputé pour sa cascade de Pommiers, est aujourd'hui classé espace naturel sensible.

"Aller beaucoup plus loin qu'on ne le faisait"

Ce label permettra de mieux maîtriser protéger le site. "Un petit bijou environnemental", insiste Bernard Paineau, président de la communauté de communes du Thouarsais. Cette vallée aux allures de canyon creusé dans le granite abrite environ 350 espèces végétales dont certaines sont protégées à l'échelon régional, voire national.

"La réserve naturelle régionale permet d'aller beaucoup plus loin qu'on ne le faisait. Aujourd'hui, on subit un certain nombre de désordres, dépôts de déchets, chiens divagants... sur lesquels on n'a pas suffisamment de moyens humains, financiers et réglementaires pour agir", indique l'élu. "On ne pourra pas aller avec des animaux s'ils ne sont pas tenus en laisse, la chasse sera interdite sur le lieu, on ne pourra pas faire de VTT sur le sentier et les coteaux", liste-il en exemples.

La candidature à ce label a fait l'objet de concertation avec les propriétaires et les usagers du secteur. "Il y a même un terrain de motocross qui est concerné. C'est pour ça qu'il faut du temps et il y a des étapes à ne pas griller", précise Bernard Paineau. Cette concertation est désormais terminée. Le dépôt de candidature auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine est prévu en fin d'année pour un aboutissement attendu donc en 2024.