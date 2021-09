Dans le village de las Illas les habitants vivent dans la peur de prochaines inondations

Vendredi 3 septembre au soir, un orage a déclenché un véritable torrent de boue qui a submergé le pont de la RD13 et traversé la partie haute du village. Inquiets pour leur sécurité, les habitants dénoncent des inondations à répétition et réclament une intervention forte des pouvoirs publics.

Vendredi dernier, peu après 18h, c'est un véritable torrent de boue charriant du bois et des pierres qui a déferlé à travers le hameau de las Illas après avoir submergé le pont de la RD13. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés mais des tonnes de terre ont recouvert la route et certains habitants ont été bloqués pendant deux jours, le temps que les pelleteuses parviennent à dégager le passage. Une situation qui s'est reproduite à plusieurs reprises ces dernières années. Excédés, certains habitants dénoncent des empierrements et des buses d'évacuation sous-dimensionnées mais mettent également en cause la dévégétalisation des sols induite par un élevage implanté en amont du bassin versant.

Le torrent à largement débordé de son lit © Radio France - Amador Perez

Des habitants inquiets

"C'est arrivé très vite: en moins de dix minutes, le torrent est sorti de son lit et une coulée de boue s'est répandue sur le village. Désormais nous sommes inquiets pour notre sécurité, on vit dans la peur du prochain orage car cette fois les précipitations n'étaient même pas exceptionnelles , donc en cas de fortes pluies on quitte carrément notre maison car on a peur qu'elle soit emportée !"

Patrice Herman habite Las Illas, en contrebas du bassin versant. Il a écrit au sous-préfet et a porté plainte contre X car il redoute les conséquences de futures inondations. En octobre 2019 une importante coulée de boue s'était déjà produite, incitant la municipalité de Maureillas-las-Illas à commander une étude hydrologique et hydraulique pour la sécurisation du hameau, confiée au bureau d'enquête Pure Environnement.

La coulée de boue a endommagé de nombreuses voies © Radio France - Tanguy Bocconi

Différentes causes identifiées

Le dossier est suivi de prés par le nouveau maire de Maureillas. Jean Vila qui est bien conscient de la gravité du phénomène : "La boue est arrivée jusqu'à Maureillas, à plus de 10 kms en contrebas ! Je n'ose imaginer ce qui se serait passé s'il y avait eu des randonneurs sur le passage de la coulée... Il y a plusieurs causes identifiées : le changement climatique, la configuration en entonnoir du bassin versant, des buses d'évacuation sous dimensionnées mais aussi la présence d'un élevage important au-dessus de Las Illas où la terre a été mise à nue et où la végétation n'est plus là pour la retenir en cas de fortes pluies. J'ai alerté la sous-préfecture qui suit de près le dossier, mais pour l'instant nous devons suivre la procédure légale avant d'entamer des travaux."

Pour Evelyne Cuenet, une autre habitante de Las Illas, la responsabilité du parc à gros gibier implanté sur le bassin versant ne fait pas de doute. Elle a signé la pétition qui circule au sein du village pour réclamer la suspension de son activité: "Comme le précise clairement les premières conclusions de l'étude hydrologique, l'aggravation des problèmes de coulées de boue depuis quelques années à Las Illas est liée à la disparition de la végétation en sous-bois en raison de la présence d'un élevage. Les sangliers creusent, grattent, fouillent, finissent par raviner les sols et à chaque forte pluie la terre dévale le pentes érodées jusqu'au village."

Des accusations infondées selon Martin Quintana, l'un des exploitant du parc à gibiers de las Illas, qui pointe une autre cause pour expliquer ces inondations récurrentes: "Pour arranger un riverain du pont possédant un garage, l'ancienne mairie a surélevé la route d'1 mètre 50 alors que cet endroit correspond à un ancien lit de ruisseau. Auparavant la route était au contraire relevée sur les bords, et elle servait à canaliser l'eau, de même que les buses qui se trouvaient en dessous, mais qui sont à présent trop petites et mal alignées par rapport au débouché des eaux ce qui crée un tourbillon qui contribue à les obstruer." Un argument repris par sa fille Carine, qui affirme par ailleurs que l'élevage n'est exploité qu'au tiers de sa capacité légale, contrôles réguliers à l'appui.

De leur côté la mairie de Maureillas et la sous-préfecture attendent les conclusions définitives de l'enquête hydrologique menée par le bureau d'étude "Pure Environnement" avant de se prononcer. Très attendu par tous les habitants, le rapport final doit être rendu d'ici la fin de l'année.