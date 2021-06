Dans les Alpes, des scientifiques cherchent à percer les mystères du "sang des glaciers"

La vie des algues microscopiques qui habitent la neige en haute altitude est encore bien mystérieuse. Aussi, des chercheurs et chercheuses du CNRS, du CEA, de Météo- France, d’INRAE, et de l’Université Grenoble Alpes ont créé le consortium Alpalga pour étudier ce monde méconnu et menacé par le réchauffement climatique.

Les scientifiques ont livré leurs premiers résultats ce lundi dans la revue Frontiers in Plant Science, en décrivant pour la première fois la distribution de dizaines d’espèces de micro-algues de montagne en fonction de l’altitude.

Le sang des glaciers

Quand au printemps la chaleur pointe en altitude et que les randonneurs croisent sur leur chemin des plaques de neige rouge, ou encore ocre ou orange, c'est cette coloration qui est nommée "le sang des glaciers". Et cette mystérieuse couleur rouge est provoquée par des algues microscopiques qui se développent dans la neige et se multiplient ponctuellement sous l’effet des températures.

Un écosystème menacé par le réchauffement climatique

"Lorsqu'elle se développe, la micro-algue colore la neige", explique Eric Maréchal, chercheur au CNRS de Grenoble.

Elle agit comme vous lorsque vous avez un manteau noir et qu'il fait soleil, vous savez que ça vous tient plus chaud que si vous étiez habillé en blanc. La neige lorsqu'elle est blanche, elle réfléchit les rayons du soleil, la chaleur. Et si elle est colorée, typiquement par ces algues qui viennent la colorer en rouge, alors cela la réchauffe et elle fond plus vite.

Un phénomène aussi merveilleux que dangereux