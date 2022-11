Dans les communes du sud Territoire, il sera bientôt plus facile de faire son tri sélectif

C'est une annonce qui devrait rendre plus simple le tri des déchets dans les communes du sud Territoire. A partir du 1er janvier 2023, les règles de tri sont étendues à tous les emballages plastiques. En plus des flacons et des bouteilles, vous pourrez mettre dans votre poubelle jaune les pots et barquettes en polyéthylène téréphtalate (PET), le film plastique qui protège les aliments, les emballages métalliques et en carton.

"Inutile de les laver, il faut simplement veiller à bien les vider", ajoute Céline Hamida, la responsable du service des ordures ménagères de la Communauté de communes du sud Territoire. Autre précaution à prendre : déposer les emballages en vrac et non dans un sac. Une bonne nouvelle pour les habitants de Beaucourt : "C'était fastidieux de trier tous les déchets. Les flans, les pots de yaourt....tout ira au même endroit, ce sera plus rapide", estime Nadine.

Plusieurs réunions publiques organisées pour préparer ce changement

Mardi 29 novembre à 18h à la Salle des Fêtes de Delle

Mardi 29 novembre à 20h à la Salle polyvalente de Brebotte

Jeudi 1er décembre à 18h à la Mairie de Beaucourt (Salle du conseil)

Jeudi 1er décembre à 20h à la Salle communale de Lebetain