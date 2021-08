PHOTOS - Dans les gorges de la Nesque, les haies taillées sont vieilles d’un siècle

Peu après la création de la D942 en 1911, les cantonniers vauclusiens qui y étaient affectés lâchaient la pelle pendant l’hiver pour se munir de cisailles. Ils ont commencé à façonner les arbustes qui bordent la chaussée. Un siècle plus tard c’est devenu une tradition entretenue avec amour.

Les haies de la Nesque sont façonnées depuis un siècle par les cantoniers et leurs héritiers.

La route de la Nesque est un des itinéraires touristiques les plus courus du Vaucluse. Cette départementale 942 surplombe la rive droite des gorges et présente de nombreux attraits et une particularité que l'on découvre au bord de la chaussée : des haies taillées. Le point de vue sur le Ventoux, le rocher du Cire, le belvédère font partie des atouts mis en valeur par le nouvel enrobé dont le Conseil départemental vient de revêtir la route sinueuse qui va de Villes-sur-Auzon à Monieux.

Un siècle de travail minutieux

Aujourd’hui, un siècle après les pionniers, l'équipe d'agents du département qui arpente la route a remplacé les cisailles par des tailles-haies électriques. Les produits phyto sont aussi bannis de leur panoplie et les buis, les chênes verts et les genévriers taillés adroitement tranchent avec la nature sauvage des gorges.

Ceux qui empruntent cette départementale 942 qu’ils soient cyclistes, motards ou automobilistes sont intrigués par ces œuvres vivantes. De telles haies sculptées, vous en admirerez aussi du côté de Flassan et de Methamis, également dans le col de la Liguière ou le vallon de la Madeleine.

Les randonneuses félicitent Norbert Pourcin le garant de la tradition des haires taillées de la Nesque. © Radio France - Jean-Pierre Burlet