Dans les Hauts-de-France, la vase issue des voies fluviales sera bientôt recyclée dans le BTP

Deux ministres en visite dans le Nord. Olivier Klein et Bérangère Couillard se sont rendus à Wambrechies ce mardi 21 février. Le ministre du Logement et la secrétaire d’État à l’Écologie ont notamment visité l'entreprise Eqiom, spécialisée dans les matériaux de construction.

Depuis le début de l'année, la société expérimente une nouvelle technique de fabrication du béton. Elle se sert notamment de la vase issue du dragage des voies fluviales et des ports du département. Un processus inédit en France, le sédiment terminant habituellement à la décharge.

Donner une seconde vie à la vase

Chaque année, les canaux de la région Hauts-de-France sont nettoyés au peigne fin. Plus de 300.000 mètres cubes de vases sont retirés lors des opérations de dragage. Jusqu'à présent, le sédiment n'avait aucune utilité. "Avant, cette vase ne servait à rien, une fois retirée des canaux, elle était évacuée à la déchèterie", explique Marc Nobels, directeur d'Eqiom Bétons dans la région Hauts-de-France.

Désormais, la vase va connaître une seconde vie. Elle sera bientôt recyclée sur le site de l'entreprise à Wambrechies dans le Nord. "Aujourd'hui, on cherche des moyens de valoriser cette vase, on essaie de la réintégrer dans des matériaux de construction, comme le béton ou le ciment, précise Jaouad Nadah, en charge de l'économie circulaire chez Eqiom. À l'heure actuelle, ce n'est pas encore le cas. Néanmoins, de nombreux projets de recherche sont en cours pour pouvoir réintroduire la vase en substitution du sable dans des formulations de béton".

Jusqu'à 40.000 tonnes de béton

Jusqu'à 40.000 tonnes de béton pourraient être produites chaque année. Le matériau servirait ensuite dans le BTP et le construction. "Dans un premier temps, on va surtout l'utiliser dans des projets où le béton n'est pas structurel, notamment dans la voirie. Avec le temps et la recherche, on espère pouvoir l'utiliser pour fabriquer des bâtiments", détaille Roberto Huet, président d'Eqiom.

Chaque année, l'entretien des 8.500 kilomètres de voies d'eau navigables génère en France 50 millions de mètres cubes de vases. "On a la capacité de récupérer ce qui est aujourd'hui considéré comme une déchet pour en faire de l'économie circulaire en le réintégrant dans le béton, insiste Bérangère Couillard, secrétaire d'État à l'Écologie. On veut aller vers des constructions durables et vertueuses". Pour l'instant, le processus n'est expérimenté que dans la région Hauts-de-France mais il devrait, à terme, l'être dans le reste du pays.