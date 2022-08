Dans les jardins familiaux de Strasbourg, la pluie ne suffit pas à désaltérer les potagers

La pluie est enfin arrivée en Alsace. Mais suffit-elle à redonner vie aux cultures, à étancher la soif des plantes et les légumes dans les potagers ? Pas vraiment. Ce lundi matin, aux jardins familiaux de la Kibitzenau, à Strasbourg, la terre est craquelée. Elle semble avoir séché dès l'instant où le soleil est revenu après la pluie.

La pluie de dimanche soir, "du pipi de chat"

"Ce qui est tombé cette nuit ? Du pipi de chat". Albert rit un peu jaune. Il possède ici une parcelle depuis 1963, et il n'a pas le souvenir d'un été aussi sec. "La terre est sèche sur 50 centimètres. Si on creuse un peu, elle change de couleur, elle est légèrement plus humide, mais ça ne suffit pas. Les racines n'arrivent pas à absorber cette humidité". Et la terre n'arrive pas, elle non plus, à retenir la pluie.

Des poireaux tout fins et des choux minuscules

Serge, qui s'arrête quelques instants avant de rejoindre sa parcelle, est venu arroser un peu pour tenter de limiter les dégâts. "Tout ce qu'on fait, c'est éviter que cela dépérisse, c'est tout." Les légumes, cette année, ne donnent pas grand chose, à part les tomates, mais elles ont la peau dure et se gâtent vite. Les poireaux sont fins comme des doigts et tout secs, et les choux sont plus petits que des mandarines.

Albert vient de ramasser quelques haricots : "Leurs cellules ne sont pas suffisamment gonflées d'eau, alors ils dessèchent, et au bout de deux jours après la cueillette, ils sont tout fripés. Les fruits, c'est pareil ! Tout manque d'eau." En fait, pour que la pluie change vraiment quelque chose, il faudrait qu'elle dure, "au moins une semaine," dit Serge. "Et s'il pleut trop fort, ça va partir, ça va ruisseler, et ça n'ira pas dans le jardin."

Avec le changement climatique, il n'y a pas vraiment d'avenir pour les jardiniers."

Les deux jardiniers s'accordent sur un point. Même si c'est le cas, c'est fichu pour les légumes d'été. Ce sont éventuellement les légumes d'hiver qui pourraient profiter d'un retour de la pluie. Albert conclut avec amertume : "avec le changement climatique, il faudra trouver de nouvelles variétés, adaptées à la chaleur et à la sécheresse. Mais pour moi, il n'y a pas vraiment d'avenir pour les jardiniers."