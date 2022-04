Dans les Landes, les dégâts du gel sur les vignes pour le deuxième fois : "tout le monde est un peu abasourdi"

C'est un nouveau coup dur pour les vignes landaises. Ce dimanche 3 avril 2022 et lundi 4 avril 2022 au petit matin le mercure est descendu jusqu'à -5 degrés dans les Landes. Le département avait déjà été touché par un épisode de gel à la même période, l'année 2021. "C'est le même épisode de gel, avec des vignes encore sinistrées", s'alarme Pascal Lafenetre le Président du syndicat de défense et de contrôle des vins de Tursan qui prédit plus de dégâts que l'année précédente. "Tout le monde est un peu abasourdi, les dégâts ont l'air plus généralisé que l'année passée", poursuit-il.

Cette année va être très difficile

Les viticulteurs traversent leurs vignes, désemparés. "C'était un bourgeon qui était un peu en avance, là on voit que la base est toute marron. La sève ne passe plus, ça c'est foutu il n'y a plus rien", montre dans sa main après avoir arraché le bourgeon de la vigne Michel Clavé, producteur d'Armagnac et de vin à Labastide d'Armagnac. "Mais on ne voit pas tout. On ne sait pas ce qu'il va se passer pour les vignes qui étaient moins développées."

Michel Clavé montre les bourgeons qui n'ont pas résistés à la vague de gel. © Radio France - Tristan Barraux

Pascal Clavé, son fils, avait pourtant tenté de limiter les dégâts, il se levait ces derniers jours à 3h du matin. "On a essayé de faire bruler des botes de foin, on se sait pas trop si c'était efficace", décrit-il. "On fait ça pour se donner bonne conscience ", rajoute Michel. Une chose est sûre, cette nouvelle vague de fois aura des répercutions sur leur trésorerie. Elle s'ajoute à la hausse de leurs charges ces dernières semaines, à la vague de gel de 2021, et à des ventes au ralenti en 2020 à cause de la crise sanitaire. "Cette année ça va être très difficile", lance Pascal. Son père conclue avec un dicton qu'il aime sortir : "Un viticulteur dans l'Armagnac c'est comme un curé, il doit avoir la foi. Si on a des gelées il faut travailler quand même."

L'année dernière entre 70 à 90% du vignoble d'Armagnac avait été détruit par le gel selon le bureau national interprofessionnel. Il faudra plusieurs jours pour estimer les dégâts.