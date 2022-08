Dans les Monts d'Arrée, après les incendies, la mobilisation

Après les incendies qui ont ravagé plus de 2000 hectares dans les Monts d'Arrée (Finistère) la vie reprend son cours. Mais le paysage laissé par les feux autour des communes attriste les habitants. Déterminés, ils se mobilisent et réfléchissent à des solutions pour éviter une nouvelle catastrophe.

A Botmeur, dans les Monts d'Arrée (Finistère), le soleil se couche et oblige les habitants à mettre un gilet. Ce soir, ils sont tous réunis, avec quelques randonneurs, pour assister au spectacle burlesque de la "gazinière compagnie". Après pratiquement un mois sans vie culturelle, les locaux "ont besoin de bonnes ondes" affirme Séverine, capuche sur la tête et mains dans les poches pour se réchauffer. "Avec les incendies, nous avons dû annuler pratiquement toute la programmation" se désole la membre de l'association O p'tit Boneur.

C'est un désastre

A voir tous ces visages détendus et les éclats de rire, difficile d'imaginer qu'il y a seulement quelques semaines, les flammes menaçaient le village à environ un kilomètre. "Je partais à la plage avec mon père", se remémore Léo, 11 ans, " et puis nous avons vu de grosses fumées noires. On s'est dit que ça ne pouvait pas venir du champ d'un agriculteur. On a compris que c'étaient les Monts d'Arrée." Désormais, il les appelle "les Monts d'Arrée noirs", avant d'ajouter "c'est un désastre". Un douloureux souvenir partagé par sa maman, Gwen. "C'était la panique, on est partis précipitamment en laissant derrière nous nos chats alors qu'on venait d'avoir une portée".

A Botmeur et dans les communes aux alentours, chacun à sa version du 18 juillet, premier jour des incendies. Laura, gérante de Ty-Reuse à Saint-Rivoal, retient "le stress". Ces incendies l'ont prise de court. "Je suis restée volontairement ouverte pour que les gens puissent venir se réunir ici" raconte-t-elle, le regard dirigé vers les clients sur la terrasse, "Les habitants avaient besoin de venir discuter ici, se rassurer... Mais dès que l'on voyait un nuage, on ne savait plus si c'en était un ou si c'était de la fumée. D'ailleurs, aujourd'hui encore, on se pose la question."

Se mobiliser pour éviter une nouvelle catastrophe

Plus question de craindre à nouveau des incendies d'une telle ampleur. Même si aucune habitation n'a été touchée, le paysage noirci est difficile à supporter pour les habitants, amoureux des Monts d'Arrée. Françoise pense "à tous les animaux qui ont été blessés". Assise au bord de la route, elle peint le Mont Saint-Michel et ne voit pas les landes calcinées, mais de la "renaissance". Certes, la nature reprend vite ses droits, mais cela ne doit pas faire oublier le désastre qu'ont été ces deux derniers mois.

Séverine, de l'association le ptit Boneur, sait que les landes "appartiennent en grande partie à des particuliers et nous avons un devoir de les entretenir. L'idée c'est de prendre contact avec eux et le département pour discuter notamment de l'agrandissement des chemins". Un collectif des Monts d'Arrée s'est créé pour réfléchir aux actions que chacun peut prendre. Gibi habite ici depuis trois ans, ces incendies ont fait tilt. "Je m'inquiète pour le reste de la planète, j'espère que le maximum sera fait pour éviter que la prochaine fois les feux soient d'une telle ampleur". Imanol, de passage pour la première fois dans les Monts d'Arrée, se demande quel monde il va laisser à ses enfants de 7 et 12 ans. En plus des incendies, ce qui fait peur, "c'est surtout la sécheresse. " Nolwenn habite Brasparts là où l'eau vient "des sources des Monts d'Arrée, s'il n'y a plus d'eau dans les sources, il n'y a plus d'eau ici." Les habitants sont déterminés à faire bouger les choses : les discussions sur le monde d'après sont déjà en marche.