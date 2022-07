Dans les Monts d'Arrée, la progression de l'incendie ralentit

Les pompiers sont toujours sur le front de l'incendie ce mercredi dans les Monts d'Arrée. La progression du feu, qui s'est déclaré ce lundi sur la commune de Brasparts, commence à ralentir, indique la préfecture du Finistère dans un communiqué. Depuis le début de la semaine, 1.725 hectares de végétation sont partis en fumée. Sur le terrain, 278 sapeurs-pompiers sont mobilisés pour cet incendie qui est en court d'être maîtrisé, poursuit la préfecture, avec 60 véhicules de lutte contre les feux.

Routes fermées

Au plus fort de l'incendie dans la nuit de lundi à mardi, plus de 500 personnes ont été évacuées de la commune de Botmeur, de trois hameaux des communes de Saint-Rivoal et Sizun, et du camping du Drennec. Six pompiers ont été intoxiqués par les fumées.

Sur les routes, plusieurs axes sont fermés ce mercredi matin. La RD 764 de Commana à la Feuillée, la RD 785 de Roch Tredudon à Brasparts, la RD 11 dans le secteur de Commana, au sud de la RD764, et les RD 30 et RD 42, dans les secteurs de Saint Rivoal, Saint-Cadou et Botmeur.