Dans les Pyrénées, attention aux animaux en liberté

Deux accidents entre des vaches et des promeneurs ont eu lieu depuis trois semaines dans les Pyrénées-Atlantiques. Les gendarmes rappellent qu'il ne faut pas approcher les animaux en liberté.

"Ce sont des accidents qui sont rares, et là on a deux accidents dans un espace de temps très réduit et surtout dans un secteur très restreint" explique le capitaine Renan Lemetter. Il y a trois semaines, c'est une petite fille de neuf ans qui campait près du Lac d'Ayous (Pyrénées-Atlantiques) qui s'est fait piétiner par une vache. Un arrêté interdisant de camper avait été pris à la suite de cet incident, autour du lac de Gentau. Ce dimanche matin, c'est une femme de 38 ans qui se promenait au lac de Bious Artigues, qui a été bousculée par une vache.

Des panneaux pour informer

Joseph Paroix est un ancien berger qui vit au plateau du Benou. Il s'occupe encore d'un troupeau de neuf vaches. Depuis plusieurs années, il constate que les promeneurs ne sont pas informés du danger que peuvent représenter les animaux en liberté. "J'ai vu un petit garçon de trois ans se faire piétiner par une vache. Il était avec ses parents et s'est approché pour la caresser" raconte-t-il. Après cet évènement, des panneaux informatifs ont été installés à plusieurs endroits du site, notamment au début des promenades.

Des panneaux d'affichage au plateau du Benou, pour prévenir les promeneurs des dangers que peuvent représenter les animaux. © Radio France - Jeanne Maisiat

Quand une vache ou une jument est à côté d'un de ses petits "elle peut être agressive, c'est l'instinct maternel" explique Joseph Paroix. Il ne faut pas les approcher. "Il faut apprendre à cohabiter" renchérit le berger.