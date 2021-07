Dans les Pyrénées, le lac du Montagnon en forme de cœur a le vent en poupe

Un cœur en pleine montagne. Le lac du Montagnon dans les Pyrénées a cette configuration si particulière. Un cœur que l'on ne voit pas tout de suite en arrivant. Il faut encore faire quelques efforts et monter plus haut pour que se dessinent les contours de cette forme. Au fil des saisons, les randonneurs se montrent de plus en plus nombreux à venir découvrir ce site, pourtant peu connu il y a quelques années en arrière.

Un lac qui se mérite

Pour le voir de ses propres yeux, le plus simple est de partir des hauteurs du village d'Aydius près de Bedous. Mais ne pensez pas que vous aurez votre photo-souvenir d'un claquement de doigts. Voir le lac du Montagnon, cela se mérite. Il faut compter environ trois heures de marche intensive sur un terrain parfois difficile pour arriver sur le site. Une marche bien loin de la promenade de santé. Ce n'est pas Claire, originaire de Dordogne, qui dira le contraire "C'est difficile, oui. Le début est déjà compliqué, et sur la fin, quand on en a déjà marre et qu'il faut enchaîner le pierriers, c'est compliqué !", raconte la jeune femme.

Le parking est accessible par un chemin étroit mais pratiquable. © Radio France - Dimitri Morgado

Mais une fois le sommet en vue, il ne reste qu'à profiter du paysage exceptionnel qui s'offre aux plus courageux. Jacques ne découvre pas le lac pour la première fois. Mais quand il en parle, il semble émerveillé comme s'il ne l'avait jamais vu. Il en profite, à chaque fois pour faire quelques clichés. "Vous avez une superbe photo à prendre, une belle perspective entre le cairn, le lac. Et puis derrière, vous avez l'Ossau. Donc, ça fait une jolie carte postale."

Des randonneurs de plus en plus nombreux

Le lac du Montagnon est en train de se faire une belle réputation. Année après année, le maire d'Aydius a vu des randonneurs toujours plus nombreux. Un boum de marcheurs qui a même nécessité quelques adaptations "On n'était pas préparé il y a 3-4 ans à cet afflux soudain. On avait un parking au bord du chemin au départ de la rando qui n'était pas du tout adapté, et on commençait à ne plus rien maîtriser. Il y avait des véhicules un peu partout qui posaient des problèmes de sécurité. Il y avait aussi des dégradations, explique le maire. On a donc pris une décision. On a fermé ce parking et on l'a déplacé. On a créé un aménagement, une zone de stationnement plus basse, qui rajoute à peu près 20 minutes pour aller au départ du chemin." Et résultat, un parking flambant neuf d'une capacité de 80 places inauguré en mai 2021.

Le parking de 80 places est à environ 20 minutes du départ de la randonnée. © Radio France - Dimitri Morgado

Bernard Choy est ravi que le lac connaisse son heure de gloire, même s'il n'est pas très étonné. "Il a une forme unique, je crois que c'est le seul des Pyrénées dans ce cas-là. Et ce cœur, il est mis en valeur par l'environnement immédiat du lac, avec les sommets, quasiment un cirque autour, avec notamment le pic du Montagnon, le Mardas." Un écrin naturel qui n'en est qu'au début de sa célébrité.