Dans les Pyrénées, le refuge de Vénasque rénové attend les randonneurs

C'est un lieu bien connu des amateurs de montagne. Le réfuge de Vénasque, dans les Pyrénées (Haute-Garonne) ouvre ses portes ce samedi 10 juin. Il vient d'être rénové par la FFCAM (Fédération Française des Clubs Alpins de Montagne). Maria Isabel Le Meur, sa directrice adjointe était l'invitée de la Nouvelle Eco, ce mercredi 7 juin 2023, à 7h15. Son interview est à réécouter ici.

ⓘ Publicité

Situé à 2 249 mètres d’altitude, au cœur des Pyrénées, sur la commune de Bagnères-de-Luchon, le refuge est à deux heures de marche depuis l'Hospice de France. Bordé de trois lacs, face au Pic Sauvegarde, il se trouve "sur la route empruntée par les Romains, jusqu’aux armées de Napoléon et les réfugiés de la guerre civile espagnole", précise la FFCAM.

2,5 millions d'investissements

Le refuge est gardé de ce 10 juin jusqu'à fin septembre, et propose lors de cette période 36 couchages (pour 25 euros par personne , sur réservation ), répartis en trois dortoirs. Il a été totalement reconstruit. "Le nouveau bâtiment est à une centaine de mètres du précédent, sur un site déneigé plus tôt dans la saison", explique Maria Isabel Le Meur. Avant on était frappé par une vue disgracieuse sur le bâtiment de 1967, aujourd'hui on contemple le lac et ce n'est qu'en tournant la tête qu'on voit le nouveau refuge."

La reconstruction a coûté près de 2,5 millions d'euros, "70% sont des fonds publics (Europe, Région, Département etc), les 30% restants sont à la charge de la FFCAM", détaille Maria Isabel Le Meur. Le site sera officiellement inauguré le samedi 24 juin.

Pas de wifi

Les randonneurs doivent donc réserver pour y dormir ; le repas du soir est proposé à 21 euros, le petit déjeuner à 8 euros et le pique nique à 11 euros. Clara Cloin, la gardienne du refuge, explique sur le site de la FFCAM , que toutes les préparations sont faites maison, avec le maximum de produits locaux. C'est*"un lieu idyllique qui vous invite à la déconnexion : là-haut, pas de téléphone portable, pas de wifi"*, explique-t-elle. Elle se dit prête sur place à expliquer les itinéraires de randonnées mais aussi le fonctionnement du refuge, son "autonomie énergétique, traitement des déchets ou encore consommation d'eau mesurée".

Plus d'informations sur le refuge de Vénasque : ici