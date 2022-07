Dans les Pyrénées-Orientales, ils cultivent des légumes bio pour des enfants malades

Lancée il y a quatre ans près de Perpignan, l'association les Jardins de Babeuf cultive et distribue des légumes et des fruits biologiques pour des familles avec un enfant gravement malade.

Lui est surveillant au lycée de Canet-en-Roussillon, elle est professeur de français pour des adultes étrangers dans le département. Mais depuis quatre ans, Nicolas Luciano et Madeleine Courtaud sont aussi, sur leur temps libre, de jeunes agriculteurs. "Mon père est décédé du cancer. Un ami d'enfance aussi. C'est aussi mon combat contre l'injustice de cette maladie", explique Nicolas.

Alors depuis quatre ans, le couple exploite un terrain de 600 m2 au Soler, près de Perpignan, où il fait pousser tomates, courgettes, concombres ou encore abricots bio. "On utilise absolument aucun produit, même pas de la bouillie bordelaise", lance Nicolas, président de l'association les Jardins de Barbeuf. Et tous ces légumes sont exclusivement destinés à des enfants gravement malades.

Bon pour la santé des enfants, bon pour le moral des parents

"On aide en ce moment six familles. Elles sont installées à Saint-Cyprien, Millas ou encore Ille-sur-Têt." Adeline, elle, vient de Prats-de-Mollo avec son petit Théo, trois ans, atteint d'une leucémie. "C'est l'hôpital de Perpignan qui nous a parlé de l'association. Vous savez , quand la maladie a été diagnostiquée, c'est un monde qui s'effondre et le fait de voir des gens inconnus se montrer aussi généreux avec nous, c'est indescriptible, c'est un rayon de soleil !"

En plus d'un cadeau d'anniversaire pour son fils, Adeline repartira, cette fois encore, avec plusieurs kilos de tomates que Théo aura en partie lui-même cueillies dans le champ. "Avec la leucémie, ses défenses immunitaires sont très fragiles alors s'il peut manger sainement sans aucun pesticide, c'est forcément mieux", sourit la maman. "On lit des études : 80 % des cancers chez l'enfant sont d'origines environnementales. Ca pose tout de même beaucoup de questions", abonde Madeleine.

Appel aux bénévoles et au matériel agricole

Ces fruits et légumes, ce sont aussi autant de dépenses en moins car le bio n'est aujourd'hui pas accessible à tout le monde. "Surtout quand votre enfant est gravement malade", regrette Madeleine. "L'un des parents doit souvent arrêter de travailler. Vous devez vous rendre dans différents hôpitaux, parfois vous payer une nuit d'hôtel... Tout n'est pas toujours pris en charge." Adeline confirme : "J'étais aide à domicile et je ne peux plus travailler. Effectivement, ces fruits et légumes offerts, ça fait du bien moralement mais aussi financièrement."

Le président de l'association les Jardins de Babeuf aimerait désormais aider encore d'avantages de familles. "On a la place mais il nous faudrait des bras", lance Nicolas Luciano. A ce jour, seuls 600 m2de la parcelle de 6.000 mètres carrés sont cultivés. L'association a déjà reçu des dons financiers ("dont un d'Australie") mais les bénévoles manquent toujours de matériel. "On aimerait bien récupérer ou qu'on nous prête une serre. Si un agriculteur du coin peut aussi nous prêter quelques heures un tracteur, ce serait génial."

Pour contacter Nicolas Luciano : 06.27.82.77.68 ou bien sur la page facebook de l'association.