Dans les Pyrénées-Orientales, la sécheresse touche de plein fouet les utilisateurs de puits et forages

En quelques mois, "les appels ont été multipliés par dix". Olivier Brantus, le gérant de la société Roussillon Forage, croule sous les demandes. Chaque jour, il reçoit une trentaine d'appels pour des forages privés. La majorité sont des occupants de mas isolés, non raccordés à l'eau de ville, et qui ont déjà une installation sur leur terrain. Mais avec la sécheresse, ils se retrouvent à sec.

Des habitants coupés d'eau potable

"Tous ces petits puits de 4, 5, 6 mètres de profondeur n'ont plus d'eau", explique ce professionnel. Par conséquent, ces habitants sont privés d'eau pour leurs usages domestiques : "Ni sanitaires, ni douche, ni rien du tout, donc c'est problématique. Ce sont des gens qui n'ont pas l'eau de ville, généralement, des mas isolés". C'est là qu'Olivier Brantus intervient, pour creuser plus profond et retrouver un accès à l'eau potable. En bord des rivières, il peut forer entre 10 et 15 mètres.

"S'il n'y a plus d'eau, on sera les premiers touchés"

Sur leur terrain, à quelques mètres de leur maison, Jacques et Marie-Louise disposent d'un puits, déclaré auprès des autorités. Ce couple fait partie des rares personnes qui acceptent de témoigner à ce sujet. Si aujourd'hui ils ont encore de l'eau à disposition, ils se restreignent. Leur message : avoir un puits ou un forage n'est pas synonyme d'abus.

Chez eux, Jacques et Marie-Louise respectent les restrictions préfectorales en vigueur , et n'utilisent l'eau que pour leur consommation et les usages domestiques (vaisselle, lessive, douche, sanitaires...). "On a les mêmes devoirs que les personnes en ville reliées au réseau. C'est vrai qu'on pourrait nettoyer les voitures, les carrelages, arroser, personne ne nous verrait, mais on est conscients de la situation."

Plus que des tomates au potager

Auparavant, le couple utilisait l'eau du puits pour arroser le potager. "Cette année, ça va être réduit, ce sera quatre plants de tomates, et ils auront un verre d'eau par jour, le minimum, explique Marie-Louise. Par contre, je vais faire les nouveaux composts pour pouvoir économiser l'eau au maximum. Il faut savoir que s'il n'y a plus d'eau, on sera les premiers touchés."

Le couple est en effet dépendant de la nappe superficielle, tout comme leurs voisins. Alors les économies d'eau sont "des gestes citoyens, on a des enfants et petits enfants, il faudrait que l'ensemble des personnes commence à réfléchir à l'avenir, l'eau n'est pas un jeu", renchérit Jacques.

Depuis 2009, la loi impose une déclaration en mairie au moins un mois avant tout travaux de forage ou puits . Récemment, le maire d'Elne a lui pris la décision d'interdire sur sa commune tout nouveau forage , hormis pour les habitants de mas isolés.