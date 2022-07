Dans les Pyrénées, sensibilisation renforcée aux risques de la montagne pour les nouveaux randonneurs

Depuis la pandémie de coronavirus et le déconfinement, les touristes sont chaque année plus nombreux à venir visiter ou randonner dans les Pyrénées. Plus nombreux, mais pas forcément plus expérimentés ou suffisamment bien renseignés sur la montagne et ses risques. La plupart sont des novices, des néo-randonneurs qui ne connaissent pas bien le milieu. Ce constat a poussé plusieurs acteurs de la montagne à intensifier les opérations de sensibilisation tout l'été dans le Parc National des Pyrénées, côté Bigorre.

Explosion du nombre de secours en montagne

Les unités de secours en montagne (CRS et PGHM), l'office départemental des Sports des Hautes-Pyrénées, le parc national des Pyrénées, et le centre de ressources sur le pastoralisme se sont coordonnés pour déployer des panneaux d'information, des interventions directement auprès des randonneurs, afin d'informer le public sur les bons comportement à adopter pour se protéger et protéger la montagne. Une sensibilisation en trois volets : la sécurité des randonneurs, la préservation de l'environnement, et le respect du pastoralisme.

Des panneaux sont déployés aux départs de randonnées ou au niveau des refuges © Radio France - Flore Catala

Sur les deux dernières années, les interventions des secours en montagne ont fortement progressé. Elles ont augmenté de 58% en 2020 et de 39% en 2021 selon la préfecture des Hautes-Pyrénées. Dans la plupart des cas, ce sont de petits accidents, pour des malaises ou des chevilles foulées précise Marc Bruning, le directeur de l'office départemental des sports des Hautes-Pyrénées : "il y a eu l'an dernier beaucoup plus de secours qui auraient pu être évités" dit-il. "Une quantité invraisemblable d'interventions pour des personnes mal chaussées par exemple, au matériel pas adapté".

Préserver l'environnement et le pastoralisme

Au-delà de la sécurité des randonneurs, les acteurs de la montagne remarquent aussi des comportements qui nuisent aux espaces naturels de montagne. Avec davantage de visiteurs, et la multiplication aussi de nouvelles pratiques parfois néfastes explique Germain Besson, garde au Parc National des Pyrénées : "Le drone, le VTT électrique, qui donnent accès à des espaces plus lointains, à de plus en plus de monde". Des pratiques qui peuvent perturber des espaces qui avant étaient en "quiétude totale". Une nouvelle donne pour les gardes du Parc : "des nouvelles choses qui jusqu'à présent n'étaient pas prises en compte dans les réglementations et qu'on va devoir petit à petit prendre en compte" explique Germain Besson.

Il ne s'agit pas de dire que la montagne est interdite - Rodrigue Furcy, préfet des Hautes-Pyrénées

La préfecture des Hautes-Pyrénées entend aussi, en lien avec les représentants du pastoralisme, sensibiliser les randonneurs sur le respect des pratiques en montagne : ne pas s'approcher des troupeaux, faire attention aux Patous, ne pas gêner le travail des éleveurs. "Il ne s'agit pas de dire que la montagne est interdite" précise le préfet Rodrigue Furcy, "au contraire elle est ouverte, c'est un milieu d'aération et de découverte de la nature, mais il faut y faire attention. Quand on se promène on ne peut pas faire n'importe quoi".

Le préfet s'est rendu au col de Porter, au-dessus de Saint Lary Soulan, pour communiquer sur ces opérations de sensibilisation © Radio France - Flore Catala

Conseils et recommandations pour profiter en sécurité de la montagne

Avant une sortie, choisissez une activité et un parcours adaptés à votre expérience et votre niveau. Prenez conseil auprès de professionnels comme les moniteurs ou les guides de montagne. Vérifiez les réglementations de certaines activités et pratiques dans le Parc National des Pyrénées. Informez une personne de votre programme et de l'heure probable de votre retour. Pensez à bien consulter les prévisions météo. Apprenez à reconnaître le balisage.

Ne pas oublier d'emporter de quoi vous alimenter et vous hydrater suffisamment. Choisissez des vêtements adaptés à l'activité et/ou à la météo, pensez à prendre de quoi vous protéger (lunettes de soleil, casquette). Veillez à avoir un équipement bien adapté (sac, chaussures, sac de couchage, tente). Prenez avec vous votre téléphone portable, une carte détaillée des lieux. Emportez un couteau, un sifflet et une lampe de poche, ainsi qu'une trousse de premiers secours.

Le Parc National des Pyrénées rappelle qu'on ne peut pas bivouaquer n'importe où, qu'il est interdit de faire des feux ou des barbecues, et que les chiens, même en laisse, ne sont pas autorisés. Interdit aussi la cueillette, et le VTT en dehors des pistes autorisées.