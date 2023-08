Dans les rues de Toulon, un revêtement pour lutter contre le bruit... et la chaleur !

S'il a été choisi au début des années 2000 pour remplacer le bitume noir de la ville de Toulon, c'est avant tout parce qu'il atténuait le bruit. Mais aujourd'hui, alors que les périodes de canicule sont intenses, le revêtement ocre qui recouvre certains trottoirs de la ville de Toulon a un tout autre effet : il absorbe la chaleur et peut faire baisser la température du sol de quelques degrés.

ⓘ Publicité

"Nous n'avons pas encore de données chiffrées mais nous sommes en train d'élaborer un logiciel permettant de quantifier le nombre de degrés gagné au sol" explique Frédéric Giraud, responsable de l'antenne "Toulon-Le Revest" à la métropole Toulon Provence Méditerranée. Mais le ressenti est très net lorsque nous marchons sur ces trottoirs de couleur ocre : aucune sensation de chaleur ne se dégage du sol !

"La conception de cet enrobé est issue d'une modification du taux de titane qui entre dans sa fabrication. Cela permet de réduire l'aspect phonique et il améliore significativement l'aspect thermique. La couleur claire ne stocke pas la chaleur et diminue l'effet thermique du soleil. C'est d'ailleurs pour la même raison qu'en ce moment, le concept de peindre les toitures en blanc se développe. Et c'est à l'opposé du bitume noir qui emmagasine la chaleur toute la journée et finit par la restituer" poursuit le technicien.

Pour que les effets de ce bitume "nouvelle génération" soient encore plus efficaces, de la végétation est plantée là où c'est possible dans les rues de Toulon rénovées pour créer de véritables îlots de fraîcheur. "Entre 2022 et 2023, la ville de Toulon a planté plus de 500 arbres. Quand les paramètres 'plantations et enrobé clair' sont pris en compte, cela permet de réduire le dôme de chaleur présent sur de nombreuses voiries" explique encore Frédéric Giraud.

Ce nouveau revêtement, qui atténue donc le bruit et la chaleur, est également drainant et absorbe plus rapidement les eaux de pluie afin de lutter contre les inondations. Mais tous ces avantages ont un coût : il coûte en moyenne 30 % plus cher qu'un enrobé classique.

En plus de Toulon, la ville de Cuers a également opté pour ce revêtement ocre pour faire baisser la température dans 4 rues de la ville.