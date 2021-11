Dans les Vosges, le Haut du Tôt renoue avec le ski alpin

Alors que l'on parle chaque année ou presque de stations de ski en difficulté dans les Vosges, c'est presque une anomalie qui s'est produite ce dimanche au Haut du Tôt, à Sapois : une remontée mécanique a été ouverte. Il n'y en n'avait plus depuis la fin des années 90 et la fermeture du téléski qui n'était plus aux normes. Un fil-neige (racheté au Valtin) permet d'accéder à trois pistes vertes. C'est le fruit de la mobilisation depuis 2017 de quelques bénévoles pour relancer le ski alpin dans le secteur, à un peu plus de 800 mètres d'altitude.

"Un bonheur immense"

Installé au pied des pistes, Jean-Yves Damien, le président de l'association du téléski ne boude pas son plaisir :

"On aurait dû ouvrir l'an dernier mais avec la Covid, toutes les stations ont fermé. On prend le moment comme il vient. C'est sûr que j'aurais préféré un soleil magnifique, que la neige s'arrête de tomber. Mais on prend ce qu'il y a . C'est un bonheur immense. Le décor est magnifique. Ca ressemble au paradis."

Le bouche à oreille a fonctionné. Etienne et Marcella venus dans les Vosges depuis la Belgique ont appris par la propriétaire de leur gîte qu'une remontée mécanique ouvrait :

"C'est la deuxième fois que je fais du ski dans ma vie. Pour apprendre, c'est génial."

"Une vraie chance"

Un lieu idéal pour les enfants, remarque Thibaut, venu avec son fils de cinq ans. A quelques mètres de là, Frédéric Denys, patron du restaurant "Fourchette et Tire Bouchon" voit cette ouverture d'un très bon oeil :

"Elle s'adresse à un public qui veut des choses simples. Le Haut du Tôt, c'est la nature avant tout, vous avez des paysages magnifiques. C'est convivial. C'est une vraie chance."

Une station au carrefour des départs de randonnées et de ski de fond, avec un impact environnemental limité puisque le fil-neige est alimenté par des panneaux photovoltaïques et des batteries.

Il faut régulièrement déneiger les panneaux solaires qui alimentent le fil-neige en électricité © Radio France - Cédric Lieto

La piste, gérée par des bénévoles, devrait être ouverte les week-ends et pendant les vacances scolaires, quand il y a de la neige. Le tarif sera de cinq euros. L'association prévoit d'installer des éclairages pour pouvoir skier en nocturne.