Dans une micro ferme de l'Oise : "on vise la sobriété heureuse"

Quand la Terre vit à crédit. L'ONG W.W.F estime que ce 28 juillet est le jour du dépassement. Autrement dit, la date ou notre planète a épuisé toutes les ressources qu'elle peut renouveler en un an. C'est un constat d'autant plus inquiétant que cette date avance chaque année. A l'échelle française, elle a même été atteinte en mai dernier.

Mais pour certains, ce n'est pas une fatalité et ils luttent, à leur échelle pour préserver la terre et ses ressources. Installés comme maraîchers à Troussures, près de Beauvais, Jennifer et Abdel André Reghioui tentent de "prendre le contre pied de la surconsommation, du gaspillage et de l'épuisement de la terre." En moins de 10 ans ils ont déjà atteint une partie de leur objectif d'autosuffisance. Comme un symbole, ils ont baptisé leur exploitation, "La Terre en Héritage"

Reportage à la micro ferme "La terre en héritage", à Troussures, dans l'Oise Copier

En 2013, le couple a quitté la région parisienne. "Moi je viens du monde de l'entreprise", raconte Jennifer, 49 ans. "Cela a été une réelle reconversion professionnelle. On a voulu fuir la ville, on habitait dans des endroits qui ne sont pas très agréables à vivre. Et maintenant, il n'y a plus de retour en arrière possible pour moi, je ne pourrais plus m'asseoir dans un bureau. Je suis à ma place."

Les principes de la permaculture

Leur place, c'est donc cette micro ferme de Troussures. Fils d'agriculteurs Algériens, Abdel André a "toujours gardé dans un coin de sa tête de travailler lui même la terre." Il le fait sur un demi hectare et en respectant les principes de la permaculture, sans produit chimique. "On fait tout à la main, on monte les buttes, on arrose, on plante, on désherbe à la main", explique t-il en montrant ses parcelles "pleines d'herbes folles pour laisser travailler les insectes."

Jennifer Reghioui : "on essaye de faire notre part et on vise la sobriété heureuse" Copier

Et la technique fonctionne à plein régime. La pousse est foisonnante. "Il y a les melons, les tomates, les épinards, les betteraves, les poireaux, les pommes de terre", énumère Abdel André. C'est Jennifer qui se charge de la vente des légumes et des fruits, mais le couple et ses deux enfants en consomment une bonne partie. Elle est fière d'avoir atteint une quasi autosuffisance alimentaire. "C'est quelque chose qui nous est cher et, comme l'alimentation est centrale dans la vie, c'est un bon point de départ."