Dans votre jardin, les bons gestes pour lutter contre la prolifération du moustique tigre

C'est la terreur ailée, à l'approche de l'été. Dans la Vienne, le moustique tigre a été repéré pour la première fois dans la commune de Champigny, avant de coloniser Poitiers. L'Agence régionale de Santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine mène chaque année un programme de lutte contre la prolifération de l'insecte tropical, du 1er mai au 31 octobre, avec "42 pièges pondoirs" déployés dans la Vienne et l'organisation d'un "porte à porte pour sensibiliser la population".

Le département de la Vienne prend la menace au sérieux, car le moustique tigre est vecteur de maladies comme la dengue, le chikungunya et Zika. En 2020, Quatre cas de dengue, importés despuis des régions où l'épidémie sévit, ont été déclarés dans la Vienne. "Aucun cas de contamination autochtone n'a été remonté", rassure Philippe Vansyngel, responsable du pôle santé publique au département.

La traque des eaux stagnantes

Dans le quartier de Truchon, à Mignaloux-Beauvoir, le moustique tigre a été signalé en septembre dernier. L'entreprise Altopictus, spécialisée dans la démoustication a été missionnée. Une centaine de maisons ont été inspectées, sans trouver de nouveaux gîtes de moustiques tigres. Dans l'un des jardins du quartier, Charles Tizon, le directeur d'Altopictus, se "glisse dans la peau du moustique" qui pond dans les eaux stagnantes. Quelques centimètres d'eau suffisent pour que les larvent se développent, et deviennent un moustique adulte "en seulement 5 jours".

La coupelle d'un pot de fleur, un arrosoir, le pil d'un bâche, la gouttière... Tous les contenants doivent être inspectés, "une fois par semaine", conseille Charles Tizon. Une certaine discipline que chacun peut adopter dans son propre jardin et qui pourrait avoir un effet déterminant dans la prolifératrion du moustique tigre. En effet, celui-ci reste généralement "dans un rayon de 150 mètres" autour du lieu où il est apparu. "On mise sur la prévention citoyenne", résume Philippe Vansyngel. Le moustique tigre est petit, à peine 5 millimètres, rayé noir et blanc. Si vous le repérez, vous pouvez aussi les signaler sur ce portail.