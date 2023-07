Dash, météo des forêts, caméras : un an après les incendies, de nouveaux moyens de lutte en Gironde

Un an après les incendies, les pompiers girondins pérennisent le recours possible aux feux tactiques, expérimentés l'été dernier notamment dans le Sud-Gironde

L'été 2022 a été marqué par les méga-feux de Landiras et de La Teste-de-Buch dès le mois de juillet, en Gironde. Ils ont été suivis des incendies de Saumos et d'Arès quelques semaines plus tard. 640 feux en tout, recensés l'an dernier par le SDIS de la Gironde. Depuis la catastrophe, les moyens des secours ont été revus, accrus, améliorés, grâce notamment aux annonces de l'État . « Le retour d'expérience a porté ses fruits », estime le président du Conseil départemental de la Gironde, Jean-Luc Gleyze.

La nouveauté la plus visible, ce sont les moyens aériens, réclamés dès l'été dernier par de nombreux élus girondins. Ces dernières semaines, sont arrivés un hélicoptère bombardier d'eau basé à Jonzac en Charente-Maritime, puis un avion Dash et quatre avions Air Tractor, tous basés à Mérignac. En cas de risque élevé annoncé par la nouvelle "météo des forêts" , deux canadairs peuvent également être envoyés de Nîmes jusqu'en Gironde, 48 heures à l'avance.

À terre, les pompiers de la Gironde ont récupéré la quasi totalité des engins endommagés l'été dernier. Trente nouveaux camions de lutte contre les feux de forêt ont également été commandés grâce à l'enveloppe de 36 millions d'euros débloquée par l'Etat pour les SDIS du Sud-Ouest. Ils devraient pouvoir entrer en action dès l'été prochain.

Faire en sorte que le massif soit « habité » lorsque le risque est fort

Les pompiers girondins adaptent aussi leur mode d'action, en pérennisant le recours aux feux tactiques ou aux coupes d'arbres tactiques expérimentés l'an dernier. Des camions peuvent également être prépositionnés en forêt les jours de risque incendie fort. Les secours girondins font enfin le pari de la surveillance préventive, d'abord avec la quinzaine de caméras en cours de déploiement dans le massif. Elles seront 22 l'an prochain, annonce le patron du SDIS de la Gironde, Marc Vermeulen. « C'est meilleur que l'œil de l'homme et ça travaille 24 heures sur 24 » se félicite Bruno Lafon, le président de la DFCI Aquitaine, la Défense de la forêt contre les incendies, en Aquitaine.

Et puis l'accent est mis sur la prévention également grâce à la collaboration avec les bénévoles de la DFCI, désormais chargés de patrouiller en forêt pour sensibiliser les promeneurs, récolter des informations pour la gendarmerie et alerter en cas de départ de feu. Ces bénévoles sont en cours de formation. Ces patrouilles devraient être totalement opérationnelles l'an prochain sur l'ensemble de la partie girondine du massif des Landes de Gascogne. « L'objectif, c'est que tout le monde travaille ensemble, en prévention, pour aller plus fort et plus vite » , déclare Pierre Macé, le directeur de la DFCI Aquitaine.

« On est beaucoup plus prêts, beaucoup plus confiants », estime le préfet de la Gironde, Étienne Guyot, « cette année, la météo est plus clémente, mais quoi qu'il arrive, nous sommes beaucoup plus armés ». Cependant, pour Jean-Luc Gleyze, le président du Département, plusieurs chantiers restent à aborder, notamment « l'aménagement de la forêt, sa replantation, l'évolution des mentalités. C'est un travail de long terme ».