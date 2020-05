Plusieurs dauphins ont été vus ces derniers jours près de l'île d'Aix. "Pas inhabituel à cette période de l'année" explique l'observatoire Pélagis, de La Rochelle qui étudie les mammifères et les oiseaux marins. Le confinement pourrait tout de même avoir encouragé les dauphins à se rapprocher.

Dauphins près de l'île d'Aix : un effet possible du confinement

Des dauphins qui nagent autour des bâteaux près des côtes de l’île d’Aix. Vous les avez peut-être vus sur les vidéos qui circulent ces derniers jours comme celle-ci prise par la gendarmerie de Charente-Maritime :

Le phénomène en a étonné certains mais pas l’observatoire Pélagis, basé à la Rochelle, qui étudie les mammifères et oiseaux marins notamment sur la côte atlantique. " A cette période de l’année c’est habituel d'en voir, explique Ghislain Dorémus biologiste marin à Pélagis, ce sont des dauphins communs qui sont au large l'hiver et qui viennent vers les côtes en grande quantité, l'été il y en a un peu moins mais ils rentrent dans les pertuis charentais. "

Il est vrai que les dauphins se montrent plus cette année, ce qui a peut-être un lien avec le confinement : _"ça a eu une effet sur le dérangement, moins de bateaux, moins de trafic maritime, moins de bruit dans l'environnement marin_, ça a pu aider les dauphins à se rapprocher des côtes". Ghislain Dorémus reste prudent : "pour l'instant on ne peut pas le prouver, on n'a pas assez d'observations".

"Une bonne nouvelle pour l'environnement"

Dans tous les cas, le biologiste marin se réjouit de voir ces dauphins à cet endroit à cette période de l'année. "Cela signifie soit qu'ils viennent se nourrir donc qu'il y a de la ressource donc des poissons et c'est une bonne nouvelle pour l'environnement. Soit, on le voit pour d'autres espèces de dauphins comme les grands globicéphales, qu'ils viennent pour mettre bas et là aussi c'est une bonne nouvelle."

Une bonne chose pour l'environnement donc mais aussi un beau spectacle pour les yeux. Si vous voulez tenter d'observer les dauphins depuis un bateau il y a quelques règles à suivre rappelle Ghislain Dorémus : "ne pas leur foncer dessus parce que ça va les faire fuir. Le mieux c'est de les dépasser pour aller un peu devant, de couper le moteur et d'attendre qu'ils s'approchent".

Et si vous parvenez à en voir, n'hésitez pas à le signaler à l'observatoire Pélagis sur son site internet ou par téléphone au 05 46 44 99 10.